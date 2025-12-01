मुख्य मार्ग पर ठेला लगाने से रोका तो सब्जी विक्रेता ने बेटे सहित खुद पर पेट्रोल डालकर दी जान देने की कोशिश

बीना. मुख्य मार्ग पर सब्जी का ठेला नहीं लगाने देने की बात पर एक सब्जी विक्रेता ने अपने बेटे और स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जान देने की कोशिश की, जिसे लोगों ने बचाया और इसकी जानकारी पुलिस के लिए दी। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को पकड़कर थाने लेकर गई।

शहर के वीरसावरकर वार्ड निवासी सब्जी विक्रेता निर्मल साहू ने मुख्य मार्ग पर ठेला लगाने से रोके जाने के विरोध में रविवार को अपने बेटे और स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। सर्वोदय चौराहे पर हुई इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने समझदारी दिखाते हुए पेट्रोल की बोतल छीन ली और किसी तरह आग लगाने से रोककर युवक और उसके बेटे की जान बचाई। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। निर्मल अपनी पत्नी, मां, दो बेटियों और बेटे दीपक के साथ सर्वोदय चौराहे पर पहुंचा था। वह एक प्लास्टिक की डिब्बा में पेट्रोल लाया था। पहले उसने पेट्रोल अपने बेटे पर डाला, फिर खुद पर छिडकक़र आग लगाने का प्रयास किया। भीड़ जुटने पर लोगों ने उसे रोक लिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनूप यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और निर्मल को हिरासत में लेकर थाने ले गए।