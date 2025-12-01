मुख्य मार्ग पर ठेला लगाने से रोका तो सब्जी विक्रेता ने बेटे सहित खुद पर पेट्रोल डालकर दी जान देने की कोशिश

बेटे के उपर पेट्रोल डालता हुआ
बीना. मुख्य मार्ग पर सब्जी का ठेला नहीं लगाने देने की बात पर एक सब्जी विक्रेता ने अपने बेटे और स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जान देने की कोशिश की, जिसे लोगों ने बचाया और इसकी जानकारी पुलिस के लिए दी। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को पकड़कर थाने लेकर गई।
शहर के वीरसावरकर वार्ड निवासी सब्जी विक्रेता निर्मल साहू ने मुख्य मार्ग पर ठेला लगाने से रोके जाने के विरोध में रविवार को अपने बेटे और स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। सर्वोदय चौराहे पर हुई इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने समझदारी दिखाते हुए पेट्रोल की बोतल छीन ली और किसी तरह आग लगाने से रोककर युवक और उसके बेटे की जान बचाई। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। निर्मल अपनी पत्नी, मां, दो बेटियों और बेटे दीपक के साथ सर्वोदय चौराहे पर पहुंचा था। वह एक प्लास्टिक की डिब्बा में पेट्रोल लाया था। पहले उसने पेट्रोल अपने बेटे पर डाला, फिर खुद पर छिडकक़र आग लगाने का प्रयास किया। भीड़ जुटने पर लोगों ने उसे रोक लिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनूप यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और निर्मल को हिरासत में लेकर थाने ले गए।
पूछताछ में बताया लाखों रूपए का है कर्ज
थाने में पूछताछ के दौरान निर्मल ने बताया कि उस पर लाखों रुपए का कर्ज है और यदि उसे शहर में ठेला लगाने नहीं दिया गया तो वह कर्ज नहीं चुका पाएगा। उसने कहा कि कर्ज देने वाले रोज घर पहुंच रहे हैं, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है। पुलिस ने उसे समझाया कि शहर की यातायात व्यवस्था को देखते हुए नगर पालिका ने सभी ठेला-दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया है, इसलिए मुख्य मार्ग पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इस तरह का कदम उठाना गलत
किसी भी समस्या का समाधान जान देने की कोशिश नहीं हो सकता। युवक ने न सिर्फ खुद पर बल्कि अपने बेटे पर भी पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जो गंभीर और दंडनीय अपराध है। घटना का वीडियो भी पुलिस के पास मौजूद है। इस आधार पर पुलिस द्वारा युवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
अनूप यादव, थाना प्रभारी, बीना
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग