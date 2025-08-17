यादव समाज ने निकाली वाहन रैली, जय कन्हैया लाल के गूंजे जयकारे

जगह-जगह किया स्वागत
सागर . जिला यादव महासभा ने शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर वाहन रैली निकाली। रिमझरिया मंदिर परिसर में पूजन करने के बाद रैली शुरु हुई। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौरी यादव, पूर्व मंडी अध्यक्ष सुधीर यादव , प्रदेश उपाध्यक्ष यादव महासभा डॉ. राजेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष बब्बू यादव व जिला यादव महासभा अध्यक्ष शिव शंकर यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल, जय यादव व जय माधव के जयकारे करते हुए रैली शुरु हुई। समापन अवसर पर अमित यादव व शंकर पहलवान की टीम ने राधे कृष्ण के गमछा और तिलक से लगाकर अतिथि सत्कार किया। विधायक शैलेंद्र जैन ने कृष्ण भगवान की जीवन लीला का वर्णन किया। साथ ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आमंत्रण दिया। रैली समापन अवसर बब्बू यादव नेता ने सदर 15 मुहाल राधे कृष्णा मंदिर से यादव समाज द्वारा निकलने वाले विशाल चल समारोह में सभी से शामिल होकर सफल बनाने का आह्वान किया। रैली में जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, सांसद प्रतिनिधि वेदिक वानखेड़े , महाते जगदीश ग्वाल, अतुल यादव, डॉ. इंद्रजीत यादव, अनिमेष यादव, मुकेश यादव, श्याम यादव, पंचायत सदस्य प्रतिनिधि चंदन यादव, अनिकेत यादव, प्रमोद यादव, विक्रम यादव, माखन लंबरदार, गोपीलाल यादव, पन्ना दीवान, मोंटी यादव, चंद्रभान यादव आदि मौजूद रहे।तीन बत्ती पर किया स्वागतशहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए तीन बत्ती पहुंची। जहां शहर कांग्रेस सेवादल परिवार द्वारा रैली का स्वागत किया गया। पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत कर्ताओं में प्रमुख रूप से शहर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे, पंकज सिंघई, राजेश यादव, बब्बू यादव, लल्ला यादव, अंकुर यादव, पवन घोषी, परख शुक्ला, आकाश नामदेव, पकंज सोनी, तरुण सैनी व गोलू सेन आदि शामिल रहे।