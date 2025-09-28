मां के साथ जानवरों जैसी बर्बरता; पीट-पीट कर बेटे ने उतार दिया मौत के घाट! क्या है सनसनीखेज मामला?

मां के साथ जानवरों जैसी बर्बरता; पीट-पीट कर बेटे ने उतार दिया मौत के घाट। फोटो सोर्स-Ai
Brutal Crime: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने अपनी 55 साल की मां को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शराब खरीदने के लिए अपनी मां से पैसे देने को कहा। इस पर उसकी मां ने मना कर दिया। गुस्से में तमतमाए बेटे ने इस मामूली सी बात पर अपनी मां को जमकर पीट दिया। घटना शनिवार रात देर रात नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के निर्भयपुरम कॉलोनी में हुई।
सर्कल ऑफिसर (CO) मुनीश चंद ने बताया, '' आरोपी अक्षय ने अपनी मां आशा देवी से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे। जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अक्षय ने कहा कि वह अपना गहना बेचकर उसे पैसे दे ताकि वह शराब खरीद सके। मां-बेटे के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अक्षय ने अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया। बेटे ने मां का सिर कई बार दीवारों पर मारा।"
पुलिस ने बताया कि हमले से आशा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं और बेहोश हो गईं। आरोपी को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, अक्षय 15 दिन पहले बिहार में शादी करके सहारनपुर लौटा था। दो दिन पहले उसकी पत्नी मायके चली गई थी, जिससे वह डिप्रेशन में था। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।
