मां के साथ जानवरों जैसी बर्बरता; पीट-पीट कर बेटे ने उतार दिया मौत के घाट! क्या है सनसनीखेज मामला?

सर्कल ऑफिसर (CO) मुनीश चंद ने बताया, '' आरोपी अक्षय ने अपनी मां आशा देवी से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे। जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अक्षय ने कहा कि वह अपना गहना बेचकर उसे पैसे दे ताकि वह शराब खरीद सके। मां-बेटे के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अक्षय ने अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया। बेटे ने मां का सिर कई बार दीवारों पर मारा।"