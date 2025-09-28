Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

मां के साथ जानवरों जैसी बर्बरता; पीट-पीट कर बेटे ने उतार दिया मौत के घाट! क्या है सनसनीखेज मामला?

Brutal Crime: मां के साथ जानवरों जैसी बर्बरता एक बेटे ने की। उसने अपनी मां को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

less than 1 minute read

सहारनपुर

image

Harshul Mehra

Sep 28, 2025

brutal attack on mother by son

मां के साथ जानवरों जैसी बर्बरता; पीट-पीट कर बेटे ने उतार दिया मौत के घाट। फोटो सोर्स-Ai

Brutal Crime: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने अपनी 55 साल की मां को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

शराब खरीदने के मांगे थे पैसे

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शराब खरीदने के लिए अपनी मां से पैसे देने को कहा। इस पर उसकी मां ने मना कर दिया। गुस्से में तमतमाए बेटे ने इस मामूली सी बात पर अपनी मां को जमकर पीट दिया। घटना शनिवार रात देर रात नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के निर्भयपुरम कॉलोनी में हुई।

दीवार से दे मारा मां का सिर

सर्कल ऑफिसर (CO) मुनीश चंद ने बताया, '' आरोपी अक्षय ने अपनी मां आशा देवी से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे। जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अक्षय ने कहा कि वह अपना गहना बेचकर उसे पैसे दे ताकि वह शराब खरीद सके। मां-बेटे के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अक्षय ने अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया। बेटे ने मां का सिर कई बार दीवारों पर मारा।"

डॉक्टर्स ने किया महिला को मृत घोषित

पुलिस ने बताया कि हमले से आशा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं और बेहोश हो गईं। आरोपी को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, अक्षय 15 दिन पहले बिहार में शादी करके सहारनपुर लौटा था। दो दिन पहले उसकी पत्नी मायके चली गई थी, जिससे वह डिप्रेशन में था। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।

ये भी पढ़ें

साइकिल पर सीट नहीं, हैंडल भी टूटा हुआ देख पसीज गया अखिलेश यादव का दिल; करा दी मासूम की मौज
सीतापुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

murder news

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 05:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / मां के साथ जानवरों जैसी बर्बरता; पीट-पीट कर बेटे ने उतार दिया मौत के घाट! क्या है सनसनीखेज मामला?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Pizza : पिज्जा स्टोर में लगी आग, हाथ में पिज्जा बाइट लेकर बाहर भागे लोग

Pizza
सहारनपुर

Murder : क्लेश में घर से चली गई पत्नी तो बेटे ने मां को पीट-पीटकर मार डाला

Murder
सहारनपुर

UP News : सहारनपुर में भी नमाज के बाद ”आई लव मोहम्मद” का पोस्टर लेकर निकला था युवक…

saharanpur
सहारनपुर

UP News : जबरन संबंध बनाता था मौलवी! पेट में दर्द की जांच कराई तो गर्भवती निकली किशोरी

FIR
सहारनपुर

Accident : सहारनपुर में रोडवेज बस की टक्कर से एक छात्र की मौत, दो के पैर कटे

accident
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.