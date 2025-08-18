Cyber Crime : DM की DP लगाकर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगे 50 हजार

मामला सहारनपुर जिलाधिकारी से जुड़ा है। घटनाक्रम के मुताबिक एक व्यक्ति ने सहारनपुर के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्रवण कुमार से 50 हजार रुपये की ठगी करने का प्रयास किया। श्रवण कुमार की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, उन्हे एक वाट्सऐप नंबर से बैंक खाते की डिटेल भेजकर उस बैंक खाते में 50 हजार रुपये डलवाने के लिए कहा गया। जिस नंबर से बैंक खाता भेजा गया उस पर जिलाधिकारी की डीपी लगी हुई थी। वाट्सऐप के जरिए पहले सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से उनकी लोकेशन पूछी गई और फिर दिए गए बैंक खाते में 50 हजार रुपये डलवाने के लिए कहा गया।