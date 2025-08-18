Cyber Crime : DM की DP लगाकर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगे 50 हजार

Cyber Crime : वाट्सऐप पर सहारनपुर जिलाधिकारी की डीपी लगाकर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से 50 हजार रुपये की ठगी का प्रयास किया गया। मामला खुलने पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने अज्ञात के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मामला सहारनपुर जिलाधिकारी से जुड़ा है। घटनाक्रम के मुताबिक एक व्यक्ति ने सहारनपुर के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्रवण कुमार से 50 हजार रुपये की ठगी करने का प्रयास किया। श्रवण कुमार की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, उन्हे एक वाट्सऐप नंबर से बैंक खाते की डिटेल भेजकर उस बैंक खाते में 50 हजार रुपये डलवाने के लिए कहा गया। जिस नंबर से बैंक खाता भेजा गया उस पर जिलाधिकारी की डीपी लगी हुई थी। वाट्सऐप के जरिए पहले सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से उनकी लोकेशन पूछी गई और फिर दिए गए बैंक खाते में 50 हजार रुपये डलवाने के लिए कहा गया।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक उन्होंने बैंक खाते की जांच कराई तो वह किसी वसीम नाम के व्यक्ति के नाम का निकला। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी आवास पर फोन करके उस वाट्सऐप नंबर के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि मोबाइल नंबर जिलाधिकारी का नहीं है। इस पर उन्होंने जिलाधिकारी को पूरी कहानी बताई। इसके बाद साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी गई। एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द आरोपी का पता लगा लिया जाएगा।