सहारनपुर

गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के इमरान मसूद, कहा- मुसलमान भी इस देश के बराबर नागरिक

केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें वोट नहीं देते। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गिरिराज सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

सहारनपुर

Aman Pandey

Sep 13, 2025

imran masood
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गिरिराज सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। PC: IANS

इमरान मसूद ने कहा, “सरकार देश की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का हक है। गिरिराज सिंह अपने घर से तो योजनाओं के लिए पैसा नहीं दे रहे। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने का पूरा अधिकार है।”

'हमारे पूर्वजों ने दी शहादत'

इमरान मसूद ने आगे कहा, “मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में बलिदान दिए। आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने शहादत दी, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे लोग संविधान को मानने से इनकार करते हैं।

इमरान मसूद ने आगे कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने तिरंगे को सिर से लगाया है। गिरिराज सिंह को अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि संविधान का असली उल्लंघन कौन कर रहा है। उनके बयान का कोई आधार नहीं है, ये केवल समाज में नफरत फैलाने का प्रयास है।”

नेपाल के हालात पर बोले कांग्रेस सांसद

नेपाल के हालात पर कांग्रेस सांसद ने कहा, "किसी भी देश के अंदर दमनकारी रवैया बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है। इसके सिर्फ दो ही नतीजे निकलते हैं या तो अराजकता बढ़ती है या फिर तख्तापलट हो जाता है।"

