7 युवकों ने हामिद के सीने पर ताबड़तोड़ बरसाईं लातें, पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर दूर 20 मिनट तक की बर्बरता

सहारनपुर जिले में 17 अक्टूबर की देर रात फंदपुरी पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर दूर एक पिकअप ड्राइवर हामिद की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। सात युवकों ने करीब 20 मिनट तक उसे पीटा और जब वह बेसुध हो गया। तो सड़क पर तड़पता छोड़कर भाग निकले। भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी ने बीच-बचाव की कोशिश तक नहीं की। हामिद की मौत ने उसके परिवार की सारी उम्मीदों को तहस-नहस कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हामिद का परिवार बेहद गरीब था। उसके 6 बेटियां और एक भाई है। जो बोल नहीं सकता। हामिद घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। बेटियों के निकाह की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अब उसकी मौत के बाद परिवार के पास कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा। राहगीरों ने बताया कि हामिद के पिकअप को क्रेटा कार ने टक्कर मारी थी। कहासुनी के बाद सात युवकों ने उसे रोककर बेरहमी से पीटा। पुलिस को सूचना मिलने पर हामिद को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टरों की सभी कोशिशों के बावजूद दो घंटे में ही उसकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छाती पर कई चोटों के कारण हृदयाघात से उसकी जान गई। गांव के लोग और हामिद के पड़ोसी घटना के बाद गुस्साए हुए हैं। गांव के प्रधान का कहना है कि हामिद को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। इंसाफ होना ही चाहिए। हिंदू-मुस्लिम कोई फर्क नहीं, सब उसके परिवार के साथ हैं। चाचा अयाज खान ने बताया, हामिद पिकअप लेकर घर जा रहा था। सड़क पर टक्कर और कहासुनी हुई। लेकिन लड़कों ने उसे रोककर मारना शुरू कर दिया।
गांव के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा। हामिद के परिवार को सरकारी सहायता और संरक्षण मिलेगा। वार्ड सदस्य सुदेश चौधरी ने कहा, "क्रिमिनल का कोई धर्म या बिरादरी नहीं होती। सजा जरूर होनी चाहिए।
हामिद की मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। उनके जाने के बाद परिवार की खुशियों पर अंधेरा छा गया है।
पुलिस ने दो आरोपियों मनीष और मोहित को अरेस्ट किया है। एक क्रेटा कार भी बरामद की गई है। एसपी देहात सागर जैन ने कहा कि जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। हामिद के परिवार को इंसाफ दिलाने में पुलिस पूरी तरह जुटी है।
