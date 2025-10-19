7 युवकों ने हामिद के सीने पर ताबड़तोड़ बरसाईं लातें, पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर दूर 20 मिनट तक की बर्बरता

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हामिद का परिवार बेहद गरीब था। उसके 6 बेटियां और एक भाई है। जो बोल नहीं सकता। हामिद घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। बेटियों के निकाह की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अब उसकी मौत के बाद परिवार के पास कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा। राहगीरों ने बताया कि हामिद के पिकअप को क्रेटा कार ने टक्कर मारी थी। कहासुनी के बाद सात युवकों ने उसे रोककर बेरहमी से पीटा। पुलिस को सूचना मिलने पर हामिद को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टरों की सभी कोशिशों के बावजूद दो घंटे में ही उसकी मौत हो गई।