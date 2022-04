रेलवे स्टेशन और ट्रेनों को बम से उड़ाने की साजिश, आरपीएफ को भेजा धमकी भरा मेल

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आरपीएफ को धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेल करीब शाम 7:30 बजे आया था। एसपी सिटी के नेतृत्व में सहारनपुर पुलिस जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की।

Published: April 26, 2022 11:56:21 am

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आरपीएफ को धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेल करीब शाम 7:30 बजे आया था। एसपी सिटी के नेतृत्व में सहारनपुर पुलिस जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की। रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों और संदिग्धों से पूछताछ की गई।

Threat to Blow up Saharanpur Railway Station and Trains