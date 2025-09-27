UP News : सहारनपुर में भी नमाज के बाद ”आई लव मोहम्मद” का पोस्टर लेकर निकला था युवक…

शुक्रवार को देवबंद से लेकर जिलेभर की मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीमें लगाई थी। खुद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निरीक्षण कर रहे थे। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। नमाज पढ़ने के बाद बारी-बारी से लोग बाहर निकल रहे थे तभी शहर के बीचो-बीच स्थित जामा मस्जिद से नमाज पढ़कर एक युवक हाथ में पोस्टर लेकर बाहर निकाला। इसके हाथ में ''आई लव मोहम्मद'' लिखा पोस्टर था। इससे पहले कि इसके समर्थन में और लोग आते या फिर कोई मामला बढ़ता पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी। देवबंद से लेकर सहारनपुर सिटी क्षेत्र में सभी मस्जिदों के बाहर फोर्स की ड्यूटी लगाई गई थी।