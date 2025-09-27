UP News : सहारनपुर में भी नमाज के बाद ”आई लव मोहम्मद” का पोस्टर लेकर निकला था युवक…

सहारनपुर में जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश करता युवक
UP News : यूपी के सहारनपुर में भी शुक्रवार को बरेली जैसी घटना हो सकती थी। यहां भी नमाज के बाद हाथ में "आई लव मोहम्मद" का पोस्टर लेकर एक युवक सार्वजनिक रूप से बाहर निकाला लेकिन समय रहते पुलिस ने इसे रोक लिया और हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद इस युवक को कोतवाली लाया गया। यहां कोतवाली नगर में पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने इस युवक से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस युवक के मामला दर्ज कर लिया।
शुक्रवार को देवबंद से लेकर जिलेभर की मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीमें लगाई थी। खुद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निरीक्षण कर रहे थे। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। नमाज पढ़ने के बाद बारी-बारी से लोग बाहर निकल रहे थे तभी शहर के बीचो-बीच स्थित जामा मस्जिद से नमाज पढ़कर एक युवक हाथ में पोस्टर लेकर बाहर निकाला। इसके हाथ में ''आई लव मोहम्मद'' लिखा पोस्टर था। इससे पहले कि इसके समर्थन में और लोग आते या फिर कोई मामला बढ़ता पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी। देवबंद से लेकर सहारनपुर सिटी क्षेत्र में सभी मस्जिदों के बाहर फोर्स की ड्यूटी लगाई गई थी।
शहर के बीचो-बीच स्थित जामा मस्जिद पर भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे। इन्हीं के बीच नवाब गंज निवासी बिलाल पुत्र हुसैन अपने दोनों हाथों में आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लेकर बाहर निकाल लेकिन इससे पहले की मामला बढ़ता पुलिसकर्मियों ने इसे हिरासत में ले लिया। आनन-फानन में पुलिस इस युवक को कोतवाली नगर लेकर पहुंची। इस युवक के फोन के साथ-साथ इसके सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। हालाकि कोई आपत्ति जनक सामग्री मिलने या कनेक्शन मिलने की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से इसे जेल भेज दिया गया।
