UP News : पुलिस जांच में बड़ा खुलासा! स्मैक के नशें में रहते हैं ट्रक चालक

UP News : अगर आप हाइवे पर हैं और सामने से कोई ट्रक आता हुआ दिखाई दे तो सचेत हो जाएं। ऐसा हो सकता है कि ट्रक चालक नशे में हो। अगर यह ट्रक खनन सामग्री से भरा है और सहारनपुर की ओर आ रहा है तो आपको अतिरिक्त सचेत रहना होगा। बचने के लिए स्वयं ही रास्ता भी देना होगा। इसकी वजह ये है कि सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र से खनन सामग्री लेकर चलने वाले अधिकांश ट्रक ड्राईवर स्मैक के नशे में होते हैं।
सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र से चलने वाले ट्रक ड्राइवर नशे में रहते हैं ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि मिर्जापुर थाना पुलिस की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। मिर्जापुर थाना पुलिस ने एक एक नशा तस्कर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है। इनके कब्जे से पुलिस ने करीब 50 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद होने की बात बताई है। एसपी देहात सागर जैन ने मिर्जापुर पुलिस के इस गुड वर्क को लेकर जिला मुख्यालय पर एक प्रेस कांफ्रेंस भी बुलाई।
पुलिस पूछताछ में इस महिला ने बताया कि वह कई वर्षों से इस धंधे को करती चली आ रही है। पुलिस के अनुसार महिला ने बताया कि बरेली से स्मैक लाई जाती है और उसे मिर्जापुर क्षेत्र में ट्रक चालकों को बेचा जाता है। महिला से 50 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई है ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक चालक कितने बड़े स्तर पर स्मैक का सेवन कर रहे होंगे। मिर्जापुर पुलिस के इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि अधिकांश ट्रक चालक स्मैक के नशे में रहते होंगे।