UP News : पुलिस जांच में बड़ा खुलासा! स्मैक के नशें में रहते हैं ट्रक चालक

पुलिस पूछताछ में इस महिला ने बताया कि वह कई वर्षों से इस धंधे को करती चली आ रही है। पुलिस के अनुसार महिला ने बताया कि बरेली से स्मैक लाई जाती है और उसे मिर्जापुर क्षेत्र में ट्रक चालकों को बेचा जाता है। महिला से 50 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई है ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक चालक कितने बड़े स्तर पर स्मैक का सेवन कर रहे होंगे। मिर्जापुर पुलिस के इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि अधिकांश ट्रक चालक स्मैक के नशे में रहते होंगे।