UP News : नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपी की जेल में मौत

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बंदी की मौत हो जाने की सूचना मिलते ही इसके परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए। परिवार वालों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग करते हुए साहिल की मौत के लिए जिला जेल की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। उधर जेल प्रशासन का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। प्रथम दृष्टया ह्दय गति रुकने से मौत होना माना जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।