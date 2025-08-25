UP News : नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपी की जेल में मौत

UP News : नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपों में जेल भेजे गए एक बंदी की सहारनपुर जिला जेल में मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर इसे अस्पताल ले जाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी के परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है।
सहारनपुर के पुल खुमरान निवासी साहिल को कोतवाली मंडी पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से इसे जेल भेज दिया गया था। परिजनों ने बताया कि 20 अप्रैल को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने साहिल को जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि रविवार को अचानक बंदी की तबीयत खराब हो गई। जेल प्रशासन ने बंदी रक्षकों के साथ इसे जिला अस्पताल भेजा लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बंदी की मौत हो जाने की सूचना मिलते ही इसके परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए। परिवार वालों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग करते हुए साहिल की मौत के लिए जिला जेल की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। उधर जेल प्रशासन का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। प्रथम दृष्टया ह्दय गति रुकने से मौत होना माना जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।
जेल में बंदी की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट के सामने बंदी के मृत शरीर का पंचनामा भरा गया। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। जांच में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इस पूरे मामले में जेल अफसरों की लापरवाही तो नहीं रही।