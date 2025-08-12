UP News : सहारनपुर में 150 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस! जानिए पूरा मामला

UP News : सहारनपुर नगर निगम एक बार फिर सुर्खियों में है। अब नगर निगम ने शहर के 150 परिवारों को उनके घर खाली करने का फरमान सुना दिया है। दरअसल यह सभी परिवार कलसिया रोड स्थित वार्ड-36 के हैं। यहां नगर निगम के 150 क्वार्टर हैं। इन क्वार्टर को निगम ने किराए पर दिया था। अब निगम ने नोटिस जारी करके सभी परिवारों से कहा कि क्वार्टर खाली कर दें। इन नोटिस के जारी होने के बाद इन परिवारों में हड़कंप मच गया है। कुछ पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है।