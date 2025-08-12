12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सहारनपुर

UP News : सहारनपुर में 150 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस! जानिए पूरा मामला

UP News : निगम ने 150 क्वार्टर किराए पर दिए थे। अब निगम ने इन सभी परिवारों को नोटिस जारी किया है कि सभी क्वार्टर खाली कर दें।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 12, 2025

Saharanpur Nagar Nigam
प्रतीकात्मक फोटो

UP News : सहारनपुर नगर निगम एक बार फिर सुर्खियों में है। अब नगर निगम ने शहर के 150 परिवारों को उनके घर खाली करने का फरमान सुना दिया है। दरअसल यह सभी परिवार कलसिया रोड स्थित वार्ड-36 के हैं। यहां नगर निगम के 150 क्वार्टर हैं। इन क्वार्टर को निगम ने किराए पर दिया था। अब निगम ने नोटिस जारी करके सभी परिवारों से कहा कि क्वार्टर खाली कर दें। इन नोटिस के जारी होने के बाद इन परिवारों में हड़कंप मच गया है। कुछ पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है।

1960 में दिए गए थे क्वार्टर (UP News )

इन क्वार्टर में रहने वाले परिवारों का कहना है कि उन्हे निगम की ओर से 1960 में क्वार्टर आवंटित किए गए थे। इन परिवारों का कहना है कि किश्तों में क्वार्टरों की कीमत निगम को चुका चुके हैं लेकिन अब निगम इन सभी परिवारों को नोटिस दे रहा है कि क्वार्टर खाली कर दिए जाएं। इन परिवारों का कहना है कि निगम के नोटिस गलत हैं। इस तरह से उन्हे इतने समय बाद क्वार्टर खाली करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

UP News : बीच सड़क डांस करते युवक का वीडियो वायरल, अब तलाश रही पुलिस!
सहारनपुर
Saharanpur Viral video

पार्षदों ने भी खोला निगम के खिलाफ मोर्चा

इन परिवारों के साथ अब पार्षद भी आ गए हैं। पार्षद डॉक्टर एहतेशाम और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने इन परिवारों की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाते हुए नगर आयुक्त को पत्र दिया है। इस पत्र में इन परिवारों और पार्षदों ने कहा है कि नोटिस गलत हैं सभी नोटिस वापस कराए जाने आवश्यक हैं। पार्षदों का यह भी कहना है कि नगर निगम को अब इन क्वार्टरों को खाली कराने का अधिकार भी नहीं है।

निगम अफसरों ने दिया आश्वासन

इतना ही नहीं इन परिवारों ने नगर निगम ने प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध जताते हुए इन परिवारों ने कहा है कि अगर हम इतने दिन बाद अब क्वार्टर खाली करेंगे तो कहा जाएंगे। इस तरह इन परिवारों ने नगर निगम से मांग की है कि इनके क्वार्टर खाली ना कराए जाएं। इस मामले में नगर निगम के अफसरों ने फिलहाल इन परिवारों को यही आश्वासन दिया है कि उनके पत्र के बारे में अफसरों को अवगत कराया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 10:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP News : सहारनपुर में 150 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस! जानिए पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.