UP News : बीच सड़क डांस करते युवक का वीडियो वायरल, अब तलाश रही पुलिस!

यह मामला यूपी के सहारनपुर का है। वायरल वीडियो में शहर की व्यस्त रोड पर एक युवक करतब करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये युवक कभी वाहनों के सामने खड़ा होकर स्टंट करता हुआ दिखाई देता है तो कभी सड़क के बीच खड़ा होकर ठुमके मारते हुआ दिखाई पड़ता है। करीब पंद्रह सैकेंड के वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि युवक कई वाहनों के सामने आया और इस युवक को बचाने के लिए वाहन चालकों को अपने वाहन रोकने पड़े। इस तरह युवक के इस कृत्य को यातायात में बाधा डालने वाला माना गया है।