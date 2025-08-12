12 अगस्त 2025,

मंगलवार

UP News : बीच सड़क डांस करते युवक का वीडियो वायरल, अब तलाश रही पुलिस!

UP News : युवक सड़क के बीच खड़ा होकर करतब करता है। लोग इसकी वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 12, 2025

Saharanpur Viral video
वायरल वीडियो से लिया गया फोटो ( स्रोत सोशल मीडिया )

UP News : यूपी के सहारनपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक सड़क पर डांस करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है। वायरल वीडियो के आधार पर युवक के इस कृत्य को ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध माना गया है। अब पुलिस इस युवक की पहचान करके के बाद इसके खिलाफ कार्यवाही की तैयारी कर रही है।

बीच सड़क खड़े होकर ठुमके लगा रहा युवक ( UP News )

यह मामला यूपी के सहारनपुर का है। वायरल वीडियो में शहर की व्यस्त रोड पर एक युवक करतब करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये युवक कभी वाहनों के सामने खड़ा होकर स्टंट करता हुआ दिखाई देता है तो कभी सड़क के बीच खड़ा होकर ठुमके मारते हुआ दिखाई पड़ता है। करीब पंद्रह सैकेंड के वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि युवक कई वाहनों के सामने आया और इस युवक को बचाने के लिए वाहन चालकों को अपने वाहन रोकने पड़े। इस तरह युवक के इस कृत्य को यातायात में बाधा डालने वाला माना गया है।

ट्रैफिक पुलिस ने इस कृत्य को माना यातायात नियमों के विरुद्ध

हालांकि युवक के पास कोई वाहन नहीं है लेकिन जिस तरह से वह बीच सड़क में खड़ा होकर करतब दिखा रहा है उससे वह अपनी जान को तो खतरे में डाल ही रहा है बल्कि सड़क से जा रहे लोगों की जान के लिए खतरा पैदा कर रहा है। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि युवक की पहचान करवाई जा रही है। यह कृत्य यातायात नियमों के विरुद्ध आता है। कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

12 Aug 2025 09:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP News : बीच सड़क डांस करते युवक का वीडियो वायरल, अब तलाश रही पुलिस!

