उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि वे जननायक हैं, इसीलिए वे विदेश जाते हैं। उन्होंने भाजपा पर जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जीएसटी के जरिए व्यापारियों को बर्बाद किया, किसानों को फसल के उचित दाम का वादा करके ठगा और युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा दिया। मसूद ने कहा कि भाजपा सिर्फ अपने लोगों और राजनीतिक हितों का ध्यान रखती है।