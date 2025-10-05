Patrika LogoSwitch to English

उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

i love muhammad controversy : ‘आई लव मुहम्मद' विवाद पर सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा कि कांवड़ यात्रा का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों को सरकार ने छुआ तक नहीं, लेकिन ‘आई लव मुहम्मद' का पोस्टर लेकर खड़े हुए लोगों पर सरकार ने सारी कार्रवाई कर दी।

2 min read

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 05, 2025

आई लव मोहम्मद पर इमरान मसूद ने दिया बयान, PC-IANS

सहारनपुर : ‘आई लव मुहम्मद' को लेकर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार से सवाल किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की। उन्होंने सरकार पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया।

इमरान मसूद ने कहा कि कांवड़ यात्रा का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों को सरकार ने छुआ तक नहीं, लेकिन ‘आई लव मुहम्मद' का पोस्टर लेकर खड़े हुए लोगों पर सरकार ने सारी कार्रवाई कर दी।

आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह सरकार की दोहरी मानसिकता दिखाती है। एक तरफ कांवड़ियों को छुआ नहीं जाता है और दूसरी तरफ कार्रवाई की जाती है। यह सरासर नफरत है। पैगंबर मुहम्मद ने प्रेम और समानता का संदेश दिया।

मसूद ने कहा कि हमारा पूरा डेलिगेशन बरेली जा रहा था, लेकिन रोक दिया गया। सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का एक डेलिगेशन बरेली जाना चाहता था, उसे रोक दिया गया।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि वे जननायक हैं, इसीलिए वे विदेश जाते हैं। उन्होंने भाजपा पर जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जीएसटी के जरिए व्यापारियों को बर्बाद किया, किसानों को फसल के उचित दाम का वादा करके ठगा और युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा दिया। मसूद ने कहा कि भाजपा सिर्फ अपने लोगों और राजनीतिक हितों का ध्यान रखती है।

भाजपा द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठाए जाने पर मसूद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में काबिलियत है, तभी उन्हें बार-बार विदेशों में बुलाया जाता है, लेकिन भाजपा नेताओं में काबिलियत नहीं है। इन्हें तो अपने ही देश के विश्वविद्यालयों में नहीं बुलाया जाता।

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान की मांग पर मसूद ने कहा कि भाजपा हमारी हर चीज पर सवाल उठाती है और हमारे लिए नफरत बोती है। यह उनकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है।

कफ सिरप से बच्चों की मौत पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इसका असली गुनहगार सिस्टम है। सिस्टम को कड़ा नहीं किया गया, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची। यूपीए सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार या गलत काम सामने आता था तो तुरंत इस्तीफा हो जाता था, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं होता।

भारत-पाकिस्तान महिला विश्व कप को लेकर उन्होंने कहा कि जमकर सट्टेबाजी होगी। खिलाड़ियों को पहलगाम की घटना याद नहीं है, जब आतंकवादियों ने माताओं-बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। फिर भी ये लोग पाकिस्तान से खेलने चले गए। यह बिल्कुल गलत है।

Published on:

05 Oct 2025 08:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

