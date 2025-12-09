समस्तीपुर: दो बच्चों की मां से यौन शोषण! असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार, इंसाफ के लिए दिया धरना… SP ऑफिस में काटी नस

सहायक कारा अधीक्षक गिरफ्तारी के बाद (दाएं से दूसरे) आगे हाथ बांधे खड़े । फोटो- पत्रिका
समस्तीपुर पुलिस ने दलसिंहसराय उपकारा के असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट आदित्य कुमार को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट पर दो बच्चों की माँ ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला ने कहा कि वह उनका पति है और 2022 से वे दोनों पति‑पत्नी की तरह साथ रह रहे थे, लेकिन अब वह उससे बात नहीं करता और उसे घर से भी निकाल दिया गया है।
महिला इस मामले को लेकर असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट आदित्य कुमार के सरकारी आवास के सामने धरना पर बैठ गई थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया। महिला के बयान पर पुलिस ने पूरे मामले को दर्ज कर कार्रवाई की और सोमवार को असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट आदित्य कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के आना‑कानी करने पर पीड़िता ने समस्तीपुर एसपी कार्यालय में अपने हाथ की नस काट ली थी।
अमृता, बिहार के नवादा की रहने वाली विजय शंकर की पत्नी हैं। विजय शंकर ने कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया हुआ है। तलाक से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ही आदित्य और अमृता एक‑दूसरे के करीब आए और फिर गया के विष्णुपद मंदिर में शादी कर ली। अमृता का आरोप है कि तीन साल साथ रहने के बाद आदित्य अपने परिवार के दबाव में उसे छोड़ना चाह रहा है। अमृता का कहना है कि शादी से पहले ही दोनों बच्चों (बेटी और बेटा) के बारे में आदित्य कुमार को पता था, फिर भी उन्होंने साथ रहने का फैसला किया था। हालांकि, साक्ष्य के रूप में शादी की कोई फोटो या वीडियो अमृता के पास नहीं है।
पीड़ित महिला अमृता कुमारी ने बताया कि समस्तीपुर के दलसिंहसराय उप‑कारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार ने वर्ष 2022 में गया के विष्णुपद मंदिर में उससे शादी की थी। शादी के बाद दोनों पति‑पत्नी की तरह साथ रह रहे थे, परन्तु अब वह अपने माता‑पिता के दबाव में उसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। अमृता कुमारी ने आदित्य कुमार पर यौन शोषण का भी गंभीर आरोप लगाया है।
पीड़िता ने उप‑कारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार पर झूठी शादी, यौन शोषण, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया था। आवेदन में उन्होंने कहा था कि शादी के बाद भी आरोपी उन्हें पत्नी का दर्जा देने से साफ‑साफ इनकार कर रहा है और रुपये देकर समझौता करने का दबाव बना रहा है।
