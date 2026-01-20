बाथरूम में नहाने गई नवविवाहिता….काफी देर तक नहीं खोला दरवाजा; गीजर ने ले ली जान

जिसके बाद परिजनों को दरवाजा तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया तो सभी चौंक गए। बाथरूम में महिमा अचेत अवस्था में पड़ी थीं। तत्काल परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि महिमा का दम बाथरूम में गीजर की गैस की वजह से घुट गया। वहीं थाना पुलिस ने इस मामले की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया है।