‘….नहीं तो हो सकती है जावेद हबीब की संपत्ति जब्त’, पुलिस ने दिल्ली स्थित घर की ली तलाशी; पढ़िए केस अपडेट

दरअसल, जावेद हबीब, उनके बेटे और सहयोगी पर फॉलिकल ग्लोबल कंपनी (FLC) के बैनर तले एक स्कीम चलाने और बिटकॉइन खरीद पर 50-70 प्रतिशत रिटर्न का वादा करके प्रत्येक निवेशक से 5-7 लाख रुपये लेने का आरोप है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने पहले कहा था, "आरोप है कि तीनों ने प्रत्येक निवेशक से लगभग 5-7 लाख रुपये लिए। इस दौरान निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलने का दावा किया गया। लेकिन ढाई साल बाद भी किसी भी निवेशक को उनका पैसा वापस नहीं मिला।"