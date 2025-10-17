Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

‘….नहीं तो हो सकती है जावेद हबीब की संपत्ति जब्त’, पुलिस ने दिल्ली स्थित घर की ली तलाशी; पढ़िए केस अपडेट

Jawed Habib Case Update: पुलिस ने जावेद हबीब के दिल्ली स्थित घर की तलाशी ली। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और उनके एक अन्य सहयोगी के खिलाफ पुलिस ने 32 FIR दर्ज की हैं।

2 min read

सम्भल

image

Harshul Mehra

Oct 17, 2025

Jawed Habib Case Update

पुलिस ने जावेद हबीब के दिल्ली स्थित घर की ली तलाशी। फोटो सोर्स- X

Jawed Habib Case Update: उत्तर प्रदेश के संभल में बिटकॉइन में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपों के चलते मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर शिकंजा कस गया है। पुलिस ने 32 मुकदमों में नामजद जावेद हबीब के खिलाफ सर्च वारंट जारी करवाया। बीते बुधवार पुलिस हबीब के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले। अब पुलिस की एक टीम जावेद हबीब को खोजने के लिए मुंबई जाएगी।

SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने क्या कहा?

संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, "जावेद हबीब 12 अक्टूबर के समन पर नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने वकील को भेजा था, जो धोखाधड़ी वाली कंपनी से संबंधित जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। हबीब दिल्ली स्थित अपने ठिकाने पर नहीं मिले। अब हम अपनी तलाशी का दायरा मुंबई तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अगर वे सहयोग नहीं करते हैं, तो गैर-जरूरी वारंट और संपत्ति जब्त की जा सकती है।"

पुलिस के अनुसार, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और उनके एक अन्य सहयोगी के खिलाफ पुलिस ने 32 FIR दर्ज की हैं। इनमें कथित तौर पर यूपी के कई हिस्सों में 400 से ज्यादा लोगों को करोड़ों रुपये की क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना के जरिए ठगने का आरोप है। हबीब परिवार ने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, जावेद हबीब, उनके बेटे और सहयोगी पर फॉलिकल ग्लोबल कंपनी (FLC) के बैनर तले एक स्कीम चलाने और बिटकॉइन खरीद पर 50-70 प्रतिशत रिटर्न का वादा करके प्रत्येक निवेशक से 5-7 लाख रुपये लेने का आरोप है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने पहले कहा था, "आरोप है कि तीनों ने प्रत्येक निवेशक से लगभग 5-7 लाख रुपये लिए। इस दौरान निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलने का दावा किया गया। लेकिन ढाई साल बाद भी किसी भी निवेशक को उनका पैसा वापस नहीं मिला।"

ये भी पढ़ें

AQI ने बढ़ाई टेंशन; NCR में गाजियाबाद और नोएडा समेत दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में
नोएडा
Delhi Pollution: AQI in Delhi continues to remain very poor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 05:51 pm

Published on:

17 Oct 2025 05:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / ‘….नहीं तो हो सकती है जावेद हबीब की संपत्ति जब्त’, पुलिस ने दिल्ली स्थित घर की ली तलाशी; पढ़िए केस अपडेट

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल हिंसा के आरोपी जफर अली का ऐलान, लड़ेंगे 2027 विधानसभा चुनाव; बोले- अब राजनीति में करूंगा जन संघर्ष

sambhal violence accused zafar ali to contest assembly election 2027 announcement
सम्भल

संभल में बुलडोजर कार्रवाई! 30 साल पुरानी मस्जिद ढही; दो थानों की पुलिस और पीएसी रही मौजूद

bulldozer action on 30 year old mosque built on park land sambhal
सम्भल

यूपी में मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड: बरेली, संभल और हापुड़ में मचा हड़कंप, 70 गाड़ियों में पहुंचीं IT और ED की टीमें

सम्भल

आजम-मोहिबुल्लाह तकरार पर बोलीं सपा सांसद रुचि वीरा, कहा- जेल में न टीवी न मोबाइल, कैसे पहचानेंगे

ruchi veera statement on azam khan Mohibbullah Nadvi dispute sambhal
सम्भल

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR दर्ज; किस मामले में फंस गए ‘सैलून सम्राट’?

32 fir filed against famous hairstylist jawed habib
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.