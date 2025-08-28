Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

CM योगी के पास पहुंची संभल हिंसा की रिपोर्ट: हिंदुओं की आबादी घटी, मुसलमानों की बढ़कर पहुंची 85%; चौंकाने वाले खुलासे

Sambhal Violence Report: CM योगी के पास संभल हिंसा की रिपोर्ट पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी घट गई है। वहीं मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है।

सम्भल

Harshul Mehra

Aug 28, 2025

Sambhal Violence Report
CM योगी के पास पहुंची संभल हिंसा की रिपोर्ट। फोटो सोर्स-Ai

Sambhal Violence Report: साल 2024 में हुए संभल हिंसा की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश कर दी गई है। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई

राज्य सूचना विभाग के मुताबिक, संभल हिंसा मामले की जांच के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय पैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 450 पन्नों की रिपोर्ट में नवंबर 2024 के संभल हिंसा के बारे में डिटेल शामिल हैं और इसमें शहर में हुए पिछले दंगों का भी जिक्र है।

ये भी पढ़ें

‘बीजेपी वाले मार देंगे…’; अखिलेश यादव ने पूजा पाल की ‘आड़’ में ये क्या-क्या कह दिया?
लखनऊ
image

हिंदुओं की घटी आबादी

रिपोर्ट में संभल में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बारे में भी डिटेल से बताया गया है। यहां एक समय में हिंदू समुदाय के लोग 45 प्रतिशत थे, लेकिन तब से उनकी संख्या घटकर 20 प्रतिशत हो गई है।

मुस्लिम आबादी 85 फीसदी तक पहुंची

रिपोर्ट के अनुसार, आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% आबादी मुस्लिम और 45% हिंदू थी; हालांकि, वर्तमान समय में हिंदू आबादी घटकर 15% हो गई है। जबकि मुस्लिम आबादी 85 फीसदी तक पहुंच गई है। आजादी के बाद से संभल में कुल 15 दंगे हुए।

क्या था पूरा मामला

बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोर्ट के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही पुलिस अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों सहित कई अन्य घायल हो गए। जैसे ही स्थानीय विशेष समुदाय के लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए को और तनाव बढ़ा। पुलिस ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं।

12 लोगों के खिलाफ की गई थी FIR दर्ज

हिंसा के परिणामस्वरूप छतों से पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपपत्र के अनुसार, इस मामले में कुल 159 आरोपी थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हिंसा स्थल और अन्य स्थानों से बरामद हथियार यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और जर्मनी में निर्मित थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने 12 में से छह मामलों में 4,000 से अधिक पेपर्स का आरोपपत्र दायर किया था। हिंसा के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए तीन स्तरीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व DGP एके जैन और पूर्व IAS अमित मोहन प्रसाद हैं।

ये भी पढ़ें

आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली
लखनऊ
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / CM योगी के पास पहुंची संभल हिंसा की रिपोर्ट: हिंदुओं की आबादी घटी, मुसलमानों की बढ़कर पहुंची 85%; चौंकाने वाले खुलासे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.