CM योगी के पास पहुंची संभल हिंसा की रिपोर्ट: हिंदुओं की आबादी घटी, मुसलमानों की बढ़कर पहुंची 85%; चौंकाने वाले खुलासे

हिंसा के परिणामस्वरूप छतों से पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपपत्र के अनुसार, इस मामले में कुल 159 आरोपी थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हिंसा स्थल और अन्य स्थानों से बरामद हथियार यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और जर्मनी में निर्मित थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने 12 में से छह मामलों में 4,000 से अधिक पेपर्स का आरोपपत्र दायर किया था। हिंसा के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए तीन स्तरीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व DGP एके जैन और पूर्व IAS अमित मोहन प्रसाद हैं।