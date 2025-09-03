‘अहिर अगर पानी में ना रही तो कहां रही’ BJP विधायक ने अखिलेश यादव को कहा-राम के साथ लें सत्य का नाम

बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा,'' अखिलेश यादव ये बताएं कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहां चली गईं थी? अभी तक टोटियां वापिस मिली नहीं हैं। सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव वह टोटियां वापिस करवा दें.'' बीजेपी सरकार के हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम करने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा, '' अयोध्या का नाम उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो रामलला के चरण छूने तक नहीं पहुंचे। क्योंकि उनका मुट्ठी भर वोट यहां से वहां सरक जाएगा। ''