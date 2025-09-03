Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

‘अहिर अगर पानी में ना रही तो कहां रही’ BJP विधायक ने अखिलेश यादव को कहा-राम के साथ लें सत्य का नाम

UP Politics: बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राम के साथ सत्य का नाम भी लेना चाहिए।

सम्भल

Harshul Mehra

Sep 03, 2025

UP Politics
BJP महिला विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Politics: बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि पहले अखिलेश यादव टोटिंया वापिस करें।

विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज

बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा,'' अखिलेश यादव ये बताएं कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहां चली गईं थी? अभी तक टोटियां वापिस मिली नहीं हैं। सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव वह टोटियां वापिस करवा दें.'' बीजेपी सरकार के हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम करने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा, '' अयोध्या का नाम उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो रामलला के चरण छूने तक नहीं पहुंचे। क्योंकि उनका मुट्ठी भर वोट यहां से वहां सरक जाएगा। ''

ये भी पढ़ें

1 करोड़ का घर खरीदने पर 1 लाख की स्टाम्प ड्यूटी में माफ; इनके लिए खुला योगी सरकार का पिटारा
लखनऊ
image

राम के साथ लेना चाहिए सत्य का नाम: केतकी सिंह

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केतकी सिंह ने कहा कि जब वह नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तब बांसडीह की जनता पानी में डूबा करती थी। तब वह बयान देते थे अहिर अगर पानी में ना रही तो कहां रही। उन्होंने कहा कि जितनी उनकी (अखिलेश यादव) उम्र बची है अब उन्हें राम के साथ सत्य का ना भी ले लेना चाहिए।''

लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) की महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक केतकी सिंह के 'नल चोर' वाले विवादित बयान के विरोध में लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया। हाथों में पानी के नल लिए प्रदर्शनकारियों ने विधायक केतकी सिंह के आवास का घेराव किया और नारेबाजी की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के कारण प्रदर्शन जारी रहा।

ये भी पढ़ें

ना जलेगी सुतली बम की ‘सुतली’ ना सुनाई देगी 5000 की लड़ी की गड़गड़ाहट; इन 8 जिलों पटाखे पूरी तरह से बैन
नोएडा
Crackers Ban

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / ‘अहिर अगर पानी में ना रही तो कहां रही’ BJP विधायक ने अखिलेश यादव को कहा-राम के साथ लें सत्य का नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट