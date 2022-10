Sambhal: पंचायत चुनाव में वोट नहीं दिया तो प्रधान ने दलित महिला पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर

संभल जिले के मंडावली रसूलपुर गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला ने पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान को वोट नहीं दिया था। महिला के परिवार का आरोप है कि इस बात से नाराज होकर दबंगों ने बुजुर्ग महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चुनावी रंजिशन के चलते एसिड अटैक का एक मामला सामने आया है। दरअसल गांव में पंचायत चुनाव चल रहे थे। बात सिर्फ इतनी सी थी कि गांव की एक बुजुर्ग महिला ने गांव के ग्राम प्रधान को वोट नहीं दिया। आरोप है कि इस बात से ग्राम प्रधान इतना बौखला गया कि उसने उस बुजुर्ग महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीणों ने सूचना थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा, जहां महिला की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उसे मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उधर, पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ अंग-भंग एवं SC-ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Woman attacked with acid for not getting votes in Panchayat elections in Sambhal