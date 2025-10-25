खेलते-खेलते मौत के मुंह में पहुंची 2 साल की बच्ची! गले में फंसा क्लेचर, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

डॉक्टरों ने बच्ची का एक्स-रे करवाया। लेकिन उसमें पूरा क्लेचर दिखाई नहीं दिया। सिर्फ उसमें लगी धातु की कील नजर आ रही थी। एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख डॉ. संतोष त्रिपाठी ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद क्लेचर को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कुईकोल गांव की है। बच्ची की मां हरिभजन देवी ने बताया कि वह सुबह रसोई में खाना बना रही थीं। तभी बाहर खेल रही उनकी बेटी करिश्मा अचानक रोने लगी। जब वह पहुंचीं तो देखा कि करिश्मा के मुंह से खून बह रहा था। वह बोल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने तुरंत अपने पति को बुलाया। इसके बाद बच्ची को अस्पताल पहुंचाया।