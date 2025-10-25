खेलते-खेलते मौत के मुंह में पहुंची 2 साल की बच्ची! गले में फंसा क्लेचर, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai
उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां खेलते-खेलते दो साल की एक मासूम बच्ची ने गलती से क्लेचर (हेयर क्लिप) मुंह में डाल लिया। क्लेचर गले में फंस गया। जिससे बच्ची की सांस रुकने लगी। वह जोर-जोर से रोने लगी। जब मां ने देखा तो बच्ची के मुंह से खून निकल रहा था। घबराए माता-पिता तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।
डॉक्टरों ने बच्ची का एक्स-रे करवाया। लेकिन उसमें पूरा क्लेचर दिखाई नहीं दिया। सिर्फ उसमें लगी धातु की कील नजर आ रही थी। एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख डॉ. संतोष त्रिपाठी ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद क्लेचर को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कुईकोल गांव की है। बच्ची की मां हरिभजन देवी ने बताया कि वह सुबह रसोई में खाना बना रही थीं। तभी बाहर खेल रही उनकी बेटी करिश्मा अचानक रोने लगी। जब वह पहुंचीं तो देखा कि करिश्मा के मुंह से खून बह रहा था। वह बोल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने तुरंत अपने पति को बुलाया। इसके बाद बच्ची को अस्पताल पहुंचाया।
डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि बच्ची के गले से लगातार खून निकल रहा था। वह बहुत दर्द में थी। जांच में पता चला कि क्लेचर सांस की नली और खाने की नली के बीच फंसा हुआ था। स्थिति बेहद नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा, “अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो सांस की नली में खून भर जाने से बच्ची की जान चली जाती। समय रहते की गई डॉक्टरों की त्वरित कार्रवाई से बच्ची की जान बच गई। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
संत कबीर नगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग