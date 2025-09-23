छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी निजी बस ट्रेलर से टकराई, नौ श्रद्धालु हुए घायल…दो गंभीर

सोमवार की बीती रात संतकबीरनगर के खलीलाबाद में सरैया बाईपास पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। गोरखपुर से अयोध्या की ओर जा रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, पीछे से आ रही छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी निजी बस ट्रेलर से टकरा गई। बस में कबीरधाम से आए 43 श्रद्धालु सवार थे, जो नेपाल के काठमांडू दर्शन के बाद अयोध्या लौट रहे थे। पहली टक्कर के बाद पीछे से आ रहे एक और ट्रेलर, जनरथ बस और डीसीएम वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त बस से टकरा गए। हालांकि इनमें सवार यात्रियों को कोई चोट नहीं आई।