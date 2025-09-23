छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी निजी बस ट्रेलर से टकराई, नौ श्रद्धालु हुए घायल…दो गंभीर

सोमवार की बीती रात संतकबीरनगर के खलीलाबाद में सरैया बाईपास पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। गोरखपुर से अयोध्या की ओर जा रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, पीछे से आ रही छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी निजी बस ट्रेलर से टकरा गई। बस में कबीरधाम से आए 43 श्रद्धालु सवार थे, जो नेपाल के काठमांडू दर्शन के बाद अयोध्या लौट रहे थे। पहली टक्कर के बाद पीछे से आ रहे एक और ट्रेलर, जनरथ बस और डीसीएम वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त बस से टकरा गए। हालांकि इनमें सवार यात्रियों को कोई चोट नहीं आई।
हादसे में 9 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में मध्यप्रदेश भिंड के बस चालक विमलेश सिंह यादव (42) शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के घायल श्रद्धालुओं में रमता बाई (50), द्वारिका प्रसाद (70), रामसेवक (54), सरस्वती (55), अयोध्या (74), ब्यास नारायण (55), मोगरा बाई (71) और कुंती बाई (40) हैं। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।