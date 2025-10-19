Patrika LogoSwitch to English

संत कबीर नगर

ठायं…ठायं…ठायं, नाबालिग से रेप के आरोपी को दौड़ाकर मारी गोली, तड़तड़ाहट की गूंज से दहला इलाका

जिले में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपित रविवार की सुबह पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। उसे रोकने के लिए पुलिस ने आरोपित के पैर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह गिर पड़ा। घायल आरोपित बदरे आलम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

less than 1 minute read

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Oct 19, 2025

Up news, sant kabir nagar

फोटो सोर्स: X, पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल

संतकबीरनगर जिले में SP संदीप कुमार मीना के निर्देश पर लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को चौबीस घंटे के भीतर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लाइनमैन बदरे आलम पर बारहवीं की छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी।

हिरासत से भागते समय मारी गोली

पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपी बदरे आलम पुत्र मो. अकरम खां को आयुष्मान आरोग्य केंद्र, रौरापार से देर रात करीब तीन बजे गिरफ्तार किया गया। उसे कोतवाली खलीलाबाद लाते समय उस्का खुर्द नहर की पुलिया के पास पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागने लगा।

आरोपी से पूछताछ शुरू

पुलिस टीम की चेतावनी के बाद भी वह नहीं रुका तब पुलिस को फायर करना पड़ा, गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। घायल आरोपी को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की।

Updated on:

19 Oct 2025 03:25 pm

Published on:

19 Oct 2025 02:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / ठायं…ठायं…ठायं, नाबालिग से रेप के आरोपी को दौड़ाकर मारी गोली, तड़तड़ाहट की गूंज से दहला इलाका

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

