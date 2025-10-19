ठायं…ठायं…ठायं, नाबालिग से रेप के आरोपी को दौड़ाकर मारी गोली, तड़तड़ाहट की गूंज से दहला इलाका

संतकबीरनगर जिले में SP संदीप कुमार मीना के निर्देश पर लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को चौबीस घंटे के भीतर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लाइनमैन बदरे आलम पर बारहवीं की छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी।