ठायं…ठायं…ठायं, नाबालिग से रेप के आरोपी को दौड़ाकर मारी गोली, तड़तड़ाहट की गूंज से दहला इलाका

पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल
संतकबीरनगर जिले में SP संदीप कुमार मीना के निर्देश पर लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को चौबीस घंटे के भीतर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लाइनमैन बदरे आलम पर बारहवीं की छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी।
पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपी बदरे आलम पुत्र मो. अकरम खां को आयुष्मान आरोग्य केंद्र, रौरापार से देर रात करीब तीन बजे गिरफ्तार किया गया। उसे कोतवाली खलीलाबाद लाते समय उस्का खुर्द नहर की पुलिया के पास पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागने लगा।
पुलिस टीम की चेतावनी के बाद भी वह नहीं रुका तब पुलिस को फायर करना पड़ा, गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। घायल आरोपी को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की।
