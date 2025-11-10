तीन थानों की बीट व्यवस्था की समीक्षा किए पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र में गश्त एवं चौकसी बढ़ाने का निर्देश

इनमें कोतवाली खलीलाबाद के कांस्टेबल शिवम यादव और कांस्टेबल अरविंद तिवारी, थाना बेलहरकला के कांस्टेबल रामभूषण पटेल और कांस्टेबल अमन कुमार, तथा थाना मेंहदावल के कांस्टेबल धीरेन्द्र प्रताप सिंह शामिल हैं। बीट अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों, असामाजिक तत्वों और वांछित/वारंटी अभियुक्तों पर निरंतर निगरानी रखें। साथ ही, जनता से नियमित संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक ने बीट बुक में प्रत्येक सूचना को नियमित रूप से अद्यतन करने और क्षेत्र में गश्त एवं चौकसी बढ़ाने का भी आदेश दिया, ताकि कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कारवाई होगी।