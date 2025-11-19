Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

एमपी में बनेंगे 8900 आवास, वेटिंग लिस्ट जारी… फिर भी इंतजार !

PM Awas Yojana: वेटिंग लिस्ट में शामिल शत-प्रतिशत हितग्राहियों ने घर में रखी जमा पूंजी समय पर जमा करा दी।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Nov 19, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत शहर के 263 हितग्राही पिछले 4 वर्षों से अपने घर के सपने को साकार होने का इंतजार कर रहे है। नगर निगम ने सभी आवेदकों से 11 जनवरी 2023 से 20 फरवरी 2024 के बीच 25 हजार रुपए मार्जिन मनी जमा करवा ली। 4 मई 2025 को वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। नाम देखते ही हितग्राही खुशी के मारे झूम गए। पर आवास का आवंटन आज तक नहीं हुआ है। हर मंगलवार को जनसुनवाई से लेकर महापौर, आयुक्त से लेकर आवास शाखा में हर दिन हितग्राही लगातार चक्कर लगाने को मजबूर है। इसके बाद भी उन्हे सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।

वर्ष 2020-21 में आवेदन

शहर के वार्ड क्रमांक-15 में रहने वाले हितग्राही सुखेन्द्र ने बताया कि वर्ष 2020-21 में आवेदन कर चुके थे। दस्तावेज सत्यापन, बैंक खाते की जांच और पात्रता परीक्षण के बाद उन्हे योजना के लिए योग्य माना गया। नगर निगम ने उन्हें मार्जिन मनी जमा कराने के निर्देश दिए। वेटिंग लिस्ट में शामिल शत-प्रतिशत हितग्राहियों ने घर में रखी जमा पूंजी समय पर जमा करा दी। इसके बाद नगर निगम की ओर से आवास आवंटन संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई। 4 साल से आवास का इंतजार कर रहे है। अब डर लगने लगा है।

100 लोगों ने आवास की किस्त जमा नहीं कराई

पीएम आवास शहरी शाखा कार्यालय के मिली जानकारी के अनुसार एएचपी घटक के कुल 2816 आवास बने है। इसमे ईडब्ल्यूएस के 2446 और एलआईजी के 216 आवास शामिल है। यह आवास स्मार्ट सिटी तिराहा उतैली व केंद्रीय जेल व मेडिकल कॉजेल के पीछे बने है। 100 आवास मालिक ऐसे है, जिन्होंने आवास योजना की किस्त नहीं जमा की है। इस हालत में नगर निगम कैंसिल आवासों से वेटिंग लिस्ट को लाभ देने जा रहा है।

बनने हैं 8900 भवन

पीएम आवास-2 योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 8900 भवन बनना है। यह भवन कहां बनेंगे, यह तय नहीं है। पर बनना जरूर है। नगर निगम का दावा है कि यदि वेटिंग लिस्ट वाले बच जाते है। उनको पीएम आवास-2 से लाभ दिया जाएगा। हितग्राहियों का दावा है कि शहरी गरीब मलिन बस्ती में रहने वालों को ईडब्ल्यूएस आवास 2.50 लाख और मध्यम वर्ग को 3.50 लाख में दिए गए है।

वेटिंग वालों को मौका

ईडब्ल्यूएस आवास में एक्स्ट्रा बुकिंग हो गई थी। जिन्होंने राशि नहीं जमा की है। उनके आवंटन निरस्त कर वेटिंग लिस्ट वाले हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। - शेर सिंह मीना, आयुक्त, नगर निगम सतना

एक नजर में पीएम आवास की स्थिति

एएचपी घटल के कुल आवास- 2816

ईडब्ल्यूएस - 2446

एलआईजी - 216

कैंसिल होने की कगार में - 100

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 02:24 pm

Published on:

19 Nov 2025 02:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी में बनेंगे 8900 आवास, वेटिंग लिस्ट जारी… फिर भी इंतजार !

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पलटती रही पन्ने…ई-अटेंडेंस को लेकर कलेक्टर को जवाब नहीं दे पाई DEO, लगी क्लास

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना

एमपी में ‘देवर-भाभी’ ने एक साथ की खुदकुशी, प्रेम-प्रसंग की चर्चा

satna
सतना

मैहर-चित्रकूट सहित 9 जगहों के लिए शुरु होगी ‘हेलीकॉप्टर सेवा’, किराया भी सस्ता

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना

माहौल बिगाड़ने की कोशिश! मैहर के देवी मंदिर में तोड़फोड़, बदमाशों ने तोड़ी मूर्तियां

maihar devi mandir vandalism nandi baba idol damaged satna mp news
सतना

‘मैहर मंदिर’ में पुजारी ने गायब किया चांदी का छत्र-मुकुट, CCTV फुटेज ने उगला राज

(सोर्स: सोशल मीडिया)
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.