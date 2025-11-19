एमपी में बनेंगे 8900 आवास, वेटिंग लिस्ट जारी… फिर भी इंतजार !

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत शहर के 263 हितग्राही पिछले 4 वर्षों से अपने घर के सपने को साकार होने का इंतजार कर रहे है। नगर निगम ने सभी आवेदकों से 11 जनवरी 2023 से 20 फरवरी 2024 के बीच 25 हजार रुपए मार्जिन मनी जमा करवा ली। 4 मई 2025 को वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। नाम देखते ही हितग्राही खुशी के मारे झूम गए। पर आवास का आवंटन आज तक नहीं हुआ है। हर मंगलवार को जनसुनवाई से लेकर महापौर, आयुक्त से लेकर आवास शाखा में हर दिन हितग्राही लगातार चक्कर लगाने को मजबूर है। इसके बाद भी उन्हे सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।