मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के 17 तक लिए जाएंगे आवेदन

नाम जोड़ने के लिए प्रारूप ईआर 1 भरना होगा। संशोधन के लिए प्रारूप ईआर 2 एवं अपात्र व मृत मतदाताओं के नाम काटने के लिए प्रारूप ईआर 3 में जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी। सतना जिले में पंचायत की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण में जिले की कुल 450 ग्राम पंचायत में 440 दावा आपत्ति केन्द्र बनाए गए हैं। जिनमें 440 प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार नगरीय निकाय की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण में जिले के कुल 9 नगरीय निकाय के वार्डों में 165 दावा आपत्ति केंद्र बनाए जाकर 165 प्राधिकरण कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें नगर निगम में 45 तथा शेष नगर परिषद में 15-15 दावा आपत्ति केन्द्र बनाए गए हैं।