Breaking – एमपी में विशाल तालाब ढहा, कार-बाइकों के साथ लोग भी बह गए, कई बच्चे फंसे, रेस्क्यू शुरु

Cars and bikes washed away due to bursting of Narayan pond in Satna एमपी में एक विशाल तालाब ढह गया जिससे हाहाकार मच गया है।

सतना•Sep 03, 2024 / 02:17 pm• deepak deewan

Cars and bikes washed away due to bursting of Narayan pond in Satna एमपी में एक विशाल तालाब ढह गया जिससे हाहाकार मच गया है। प्रदेश के सतना शहर में तालाब ढहा। तालाब के पानी में कार-बाइकों के साथ लोग भी बह गए। कई बच्चे भी पानी में फंस गए जिन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोग ही रेस्क्यू कर रहे हैं।

सतना में बीच शहर में बना नारायण तालाब फूट गया। तालाब के पानी से कई बाइक व कार बह गईं। मकानों के पहले फ्लोर पानी में डूब गए। पत्रिका रिपोर्टर के सामने ही एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया। प्रशासन की ओर से राहत व बचाव के कोई उपाय अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। पानी में दो बच्चे भी फंसे हैं। भारी भीड़ एकत्रित हो गई है और स्थानीय लोग ही रेस्क्यू कर रहे हैं। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।