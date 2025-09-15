दुर्गा मां की कार्टून जैसी प्रतिमाएं बनाना बंद करो! हिंदू संगठनों ने मूर्तिकारों को दी कड़ी चेतावनी

cartoonish Goddess durga idol: सतना में विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) और बजरंग दल (Bajrang Dal) ने मूर्तिकारों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमाओं को कार्टून जैसी आकृति देने पर कड़ा विरोध जताया है। जिला मंत्री विपिन सिंह ने कहा कि यह शक्ति उपासना और आस्था के पर्व के साथ खिलवाड़ है। बजरंग दल जिला संयोजक आदर्श त्रिपाठी के नेतृत्व में टोली विभिन्न पंडालों में जाकर मूर्तिकारों को समझा रही है और उन्हें धर्म को बदनाम करने वाली साजिश से बचने का आग्रह कर रही है।
विहिप ने कहा कि दुर्गा उत्सव शक्ति आराधना का पर्व है, इसलिए मां की प्रतिमा भी उसी भावना का प्रतीक रहनी चाहिए।परिषद ने हिंदुओं से अपील की है कि परंपरा को न बदलें और इस साजिश का विरोध करें। परिषद ने चेताया कि यदि मूर्तिकार नहीं रुके तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।(MP News)
आगामी त्योहारों की तैयारियों के मद्देनज़र रविवार को सीएसपी देवेंद्र सिंह ने मूर्तिकारों व पंडाल संचालकों की बैठक बुलाई। इसमें मूर्तिकारों को सत निर्देश दिए गए कि वे मूर्तियों का निर्माण पूर्णत: धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के अनुरूप करें। मूर्तियों के स्वरूप में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या अनुचित निर्माण नहीं होना चाहिए, जिससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो।
गौरतलब है कि हाल ही में प्रशासन को शिकायतें मिली थी कि कुछ मूर्तिकार अनुचित स्वरुप की मूर्तियां बना रहे हैं। इस पर पुलिस अधिकारियों ने सती दिखाते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएसपी सिंह ने स्पष्ट किया कि पर्व-त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक हैं। इसलिए मूर्तिकारों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ट्रेनी डीएसपी आशुतोष त्यागी व तीनों थानों के टीआइ मौजूद रहे। (MP News)