Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

दुर्गा मां की कार्टून जैसी प्रतिमाएं बनाना बंद करो! हिंदू संगठनों ने मूर्तिकारों को दी कड़ी चेतावनी

MP News: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दुर्गा प्रतिमाओं को कार्टून जैसी आकृति देने पर आपत्ति जताई। मूर्तिकारों को चेतावनी दी गई कि परंपरा से खिलवाड़ हुआ तो उग्र आंदोलन होगा।

सतना

Akash Dewani

Sep 15, 2025

cartoonish Goddess durga idol Hindu organizations strict warning to sculptors navratri mp news
cartoonish Goddess durga idol Hindu organizations strict warning to sculptors navratri (फोटो- सोशल मीडिया)

cartoonish Goddess durga idol: सतना में विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) और बजरंग दल (Bajrang Dal) ने मूर्तिकारों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमाओं को कार्टून जैसी आकृति देने पर कड़ा विरोध जताया है। जिला मंत्री विपिन सिंह ने कहा कि यह शक्ति उपासना और आस्था के पर्व के साथ खिलवाड़ है। बजरंग दल जिला संयोजक आदर्श त्रिपाठी के नेतृत्व में टोली विभिन्न पंडालों में जाकर मूर्तिकारों को समझा रही है और उन्हें धर्म को बदनाम करने वाली साजिश से बचने का आग्रह कर रही है।

विहिप ने कहा कि दुर्गा उत्सव शक्ति आराधना का पर्व है, इसलिए मां की प्रतिमा भी उसी भावना का प्रतीक रहनी चाहिए।परिषद ने हिंदुओं से अपील की है कि परंपरा को न बदलें और इस साजिश का विरोध करें। परिषद ने चेताया कि यदि मूर्तिकार नहीं रुके तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।(MP News)

ये भी पढ़ें

मां शारदा कंजर्वेशन रिजर्व के खिलाफ विरोध, 3 जिलों के आदिवासी आए एकजुट, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी
पन्ना
tribals protest maa sharda conservation reserve forest land rights mp news

सीएसपी ने बुलाई बैठक, मूर्तिकारों को दिए निर्देश

आगामी त्योहारों की तैयारियों के मद्देनज़र रविवार को सीएसपी देवेंद्र सिंह ने मूर्तिकारों व पंडाल संचालकों की बैठक बुलाई। इसमें मूर्तिकारों को सत निर्देश दिए गए कि वे मूर्तियों का निर्माण पूर्णत: धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के अनुरूप करें। मूर्तियों के स्वरूप में किसी प्रकार की छेड़‌छाड़ या अनुचित निर्माण नहीं होना चाहिए, जिससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो।

प्रशासन को मिली शिकायत, होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि हाल ही में प्रशासन को शिकायतें मिली थी कि कुछ मूर्तिकार अनुचित स्वरुप की मूर्तियां बना रहे हैं। इस पर पुलिस अधिकारियों ने सती दिखाते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएसपी सिंह ने स्पष्ट किया कि पर्व-त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक हैं। इसलिए मूर्तिकारों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ट्रेनी डीएसपी आशुतोष त्यागी व तीनों थानों के टीआइ मौजूद रहे। (MP News)

ये भी पढ़ें

लव कुश जन्मोत्सव कार्यक्रम में विवाद, बाउंसर ने युवक को मारी लात, वीडियो वायरल
टीकमगढ़
Luv Kush Janmotsav tikamgarh viral video mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 03:24 pm

Published on:

15 Sept 2025 03:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / दुर्गा मां की कार्टून जैसी प्रतिमाएं बनाना बंद करो! हिंदू संगठनों ने मूर्तिकारों को दी कड़ी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.