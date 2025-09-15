दुर्गा मां की कार्टून जैसी प्रतिमाएं बनाना बंद करो! हिंदू संगठनों ने मूर्तिकारों को दी कड़ी चेतावनी

गौरतलब है कि हाल ही में प्रशासन को शिकायतें मिली थी कि कुछ मूर्तिकार अनुचित स्वरुप की मूर्तियां बना रहे हैं। इस पर पुलिस अधिकारियों ने सती दिखाते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएसपी सिंह ने स्पष्ट किया कि पर्व-त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक हैं। इसलिए मूर्तिकारों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ट्रेनी डीएसपी आशुतोष त्यागी व तीनों थानों के टीआइ मौजूद रहे। (MP News)