चित्रकूट दीपावली मेला प्रारंभ: आध्यात्मिक उमंग और रंगीन रोशनी की चकाचौंध में डूबी धर्म नगरी

मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि इस बार का मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, संस्कृति, और तकनीक का अनुपम संगम है। दीपदान की पवित्रता, कामदगिरि की परिक्रमा, और वीआर दर्शन का रोमांच, यह अनुभव जीवन भर साथ रहेगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि चित्रकूट की इस अलौकिक यात्रा का हिस्सा बनें, जहां हर पल उत्सव और भक्ति का रंग बिखेर रहा है। इसके साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों से अपेक्षा की है कि वे धर्मनगरी की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने में प्रशासन की मदद करेंगे। जहां तहां कचरा न फेंक कर नियत स्थलों पर ही डालेंगे। एक दूसरे के सहयोग और सहभागी बन मेला सुव्यवस्थित रखने में प्रशासन की मदद करेंगे।