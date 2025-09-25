इंजीनियर ने 65 हजार महीने की नौकरी छोड़ी, 6 माह में मछली से कमा लिए 8 लाख

मछली पालन के लिए अच्छी खासी नौकरी छोड़ कर गांव आने का फैसला बड़ा था। एक डर भी था कि क्या पता सफल होंगे या नहीं। लेकिन परिवार विशेष कर मां साथ खड़ी थी। आखिरकार 65 हजार रुपए की नौकरी छोड़ कर गांव आ गया। अपने एक हेक्टेयर के खेत में तीन तालाब बनवाए और मछली पालन का काम प्रारंभ किया। इसमें 4 लाख रुपए का खर्च आया। चार माह बाद जब मछली का उत्पादन सामने आया और उसे बेचकर 8 लाख रुपए मिले। जिसमें 4 लाख मुनाफे के थे। मोहित ने कहा कि इस बार टेस्टिंग के कारण कम उत्पादन किया गया है। अगली बार पूरी क्षमता में 40 टन तक उत्पादन ले जाएंगे। जिससे कमाई 5 गुना और बढ़ेगी। कलेक्टर ने अन्य लोगों को भी इस स्वरोजगार को अपनाने की अपेक्षा की।