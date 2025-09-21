Patrika LogoSwitch to English

सतना

नवरात्रि पर मां शारदा भक्तों के लिए खुशखबरी, मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 15 जोड़ी ट्रेनें, जाने शेड्यूल

Shardiya Navratri 2025 : शारदीय नवरात्रि के दिनों में मां शारदा मंदिर दर्शन करने जाने वाले भक्तों के लिए रेलवे की ओर से बड़ी व्यवस्था करते हुए मैहर स्टेशन पर 15 जोड़ी ट्रेनें रोकने का फैसला लिया है।

सतना

Faiz Mubarak

Sep 21, 2025

Shardiya Navratri 2025
मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 15 जोड़ी ट्रेनें (Photo Source- Patrika)

Shardiya Navratri 2025 : सोमवार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। त्योहारी सीजन में मध्य प्रदेश के सतना जिले के अलग हुए मैहर की मां शारदा देवी मंदिर में दर्शन करने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित रखने और और सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, पश्चिम मध्य रेलवे मंडल के अंतर्गत चलने वाली 15 जोड़ी ट्रेनें मैहर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप लेंगी।

देश के कई हिस्सों से लाखों की संख्या में मां शारदा के भक्त शारदीय नवरात्रि के मौके पर मां शारदा देवी के मंदिर दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुविधा को देखते हुए रेलवे हर साल नवरात्रि पर विशेष इंतजाम करता है। इस बार भी भक्तों की सुलभ आऴाजाही को मद्देनजर रखते हुए रेलवे की ओर से मैहर रेलवे स्टेशन पर 15 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों का 5 मिनट के लिए अस्थाई ठहराव होगा। आपको ये भी बचा दें कि, रेलवे की ओर से शुरु होने वाली ये सुविधा 22 सिंतबर से 6 अक्टूबर 2025 के बीच ही प्रभावी रहेगी।

इन ट्रेनों का मैहर में स्टॉप

-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर
-छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस
-चेन्नई-छपरा, वलसाड-मुजफ्फरपुर
-कोल्हापुर-धनबाद
-रक्सौल-एलटीटी
-दुर्ग-नौतनवा
-गोरखपुर-पुणे
-पूर्णा-पटना
-अयोध्या कैंट-एलटीटी
-रांची-एलटीटी
-बांद्रा-पटना
-पुणे-बनारस
-गुवाहाटी-एलटीटी
-सूरत-छपरा जैसी ट्रेनों का ठहराव मैहर रेलवे स्टेशन पर होगा।

Published on:

21 Sept 2025 02:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / नवरात्रि पर मां शारदा भक्तों के लिए खुशखबरी, मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 15 जोड़ी ट्रेनें, जाने शेड्यूल

