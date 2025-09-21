नवरात्रि पर मां शारदा भक्तों के लिए खुशखबरी, मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 15 जोड़ी ट्रेनें, जाने शेड्यूल

देश के कई हिस्सों से लाखों की संख्या में मां शारदा के भक्त शारदीय नवरात्रि के मौके पर मां शारदा देवी के मंदिर दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुविधा को देखते हुए रेलवे हर साल नवरात्रि पर विशेष इंतजाम करता है। इस बार भी भक्तों की सुलभ आऴाजाही को मद्देनजर रखते हुए रेलवे की ओर से मैहर रेलवे स्टेशन पर 15 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों का 5 मिनट के लिए अस्थाई ठहराव होगा। आपको ये भी बचा दें कि, रेलवे की ओर से शुरु होने वाली ये सुविधा 22 सिंतबर से 6 अक्टूबर 2025 के बीच ही प्रभावी रहेगी।