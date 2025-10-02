रातों रात बदला संघ प्रमुख भागवत का बसेरा

भागवत के सतना दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने 1 अक्टूबर को एएसएल किया। इस दौरान सतना में मोहन भागवत के सभी कार्यक्रम स्थलों की बारीकी से जांच की गई। सुरक्षा लिहाज से स्थलों का परीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि नारायण कुटी जहां संघ प्रमुख को रुकना है वह सुरक्षा मापदंडों के अनुकूल नहीं है। घनी आबादी के बीच हैं और फोर्स डिप्लायमेंट के लिहाज से भी सही नहीं है। इसके अलावा संघ प्रमुख का जो कमरा तैयार किया गया था वह तीसरी मंजिल पर था। इतनी सीढ़ियां चढ़ना अनुकूल नहीं माना गया। इन सब कारणों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने नागपुर कार्यालय के समन्वय से स्थल परिवर्तन का निर्णय लिया। इसके बाद अब संघ प्रमुख नारायण कुटी में नहीं रुकेंगे बल्कि उन्हें अब आवासीय विद्यापीठ परिसर उतैली में ठहराया जाएगा। भागवत के आने के पहले सभी स्थलों की एंटी सबोटाज चेकिंग भी की जा चुकी है।