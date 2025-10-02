Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

रातों रात बदला संघ प्रमुख भागवत का बसेरा

दो दिवसीय प्रवास पर 3 अक्टूबर को मैहर-सतना पहुंच रहे हैं मोहन भागवत

3 min read

सतना

image

Ramashankar Sharma

Oct 02, 2025

bhagwat

सतना। आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत विजयादशमी के दूसरे दिन 3 अक्टूबर को दो दिवसीय प्रवास पर मैहर और सतना आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जारी है। जेड प्लस सुरक्षा प्रोटेक्टी होने के कारण भागवत के आने के पहले सुरक्षा एजेंसियों ने एएसएल (एडवांस सिक्योरिटी लायजेन) किया। भागवत को पहले सतना में संघ कार्यालय नारायण कुटी में रहना था। लेकिन एएसएल के बाद सुरक्षा लिहाज से इसे उचित नहीं मानते हुए उनका नया प्रवास स्थल सरस्वती विद्यापीठ उतैली कर दिया गया है। अन्य कार्यक्रम यथावत बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत को 3 अक्टूबर को सुबह मैहर आकर दर्शन करेंगे। इसके बाद वे सतना आकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भागवत के इन दो दिवसीय प्रवास को लेकर पहले संघ के व्यवस्थापकों द्वारा तय किया गया था कि उन्हें संघ कार्यालय नारायण कुटी में ठहराया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां भी की जाने लगी। संघ कार्यालय का रंग रोगन करने के साथ भागवत के रुकने के लिहाज से आंतरिक साज सज्जा भी की जा रही थी। किचन को तोड़ कर उनके रुकने के लिए रूम तैयार किया जा रहा था। नारायण कुटी के आसपास की रोड के गड्ढे भर दिये गये थे। नालियों का निर्माण भी किया जा रहा था।

और सब धरा रह गया

भागवत के सतना दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने 1 अक्टूबर को एएसएल किया। इस दौरान सतना में मोहन भागवत के सभी कार्यक्रम स्थलों की बारीकी से जांच की गई। सुरक्षा लिहाज से स्थलों का परीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि नारायण कुटी जहां संघ प्रमुख को रुकना है वह सुरक्षा मापदंडों के अनुकूल नहीं है। घनी आबादी के बीच हैं और फोर्स डिप्लायमेंट के लिहाज से भी सही नहीं है। इसके अलावा संघ प्रमुख का जो कमरा तैयार किया गया था वह तीसरी मंजिल पर था। इतनी सीढ़ियां चढ़ना अनुकूल नहीं माना गया। इन सब कारणों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने नागपुर कार्यालय के समन्वय से स्थल परिवर्तन का निर्णय लिया। इसके बाद अब संघ प्रमुख नारायण कुटी में नहीं रुकेंगे बल्कि उन्हें अब आवासीय विद्यापीठ परिसर उतैली में ठहराया जाएगा। भागवत के आने के पहले सभी स्थलों की एंटी सबोटाज चेकिंग भी की जा चुकी है।

मां शारदा के दर्शन करने मैहर उतरेंगे संघ प्रमुख

सतना प्रवास का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार संघ प्रमुख भागवत 3 अक्टूबर की सुबह 6 बजे मैहर पहुंचें। यहां से वे संघ कार्यालय शारदा निकेतन जाएंगे। वहां अल्प विश्राम, स्नानादि के बाद मां शारदा के दर्शन करने जाएंगे। यहां से लौट कर वे सड़क मार्ग से लगभग साढ़े 10 बजे सतना के लिए रवाना होंगे।

बदल गई प्रांत प्रचारक की गली की सूरत

सतना पहुंचने से पहले संघ प्रमुख पतौरा में प्रांत प्रचारक बृजकांत चतुर्वेदी के निवास जाएंगे। यहां देवी लाल चतुर्वेदी और परिवार से मुलाकात करने के साथ वहीं भोजन करेंगे। इसके बाद सवा एक बजे वे सतना के लिए रवाना होंगे। संघ प्रमुख के पतौरा आगमन को लेकर देवीलाल चतुर्वेदी के आवास की गली का कायाकल्प कर दिया गया है। पूरी गली के गड्ढे भर दिये गए हैं। खुली नालियों को नई पटिया लगाकर पूरी तरह से ढंक दिया गया है।

प्रशिक्षण वर्ग में होंगे शामिल

संघ प्रमुख पतौरा से चल कर 1.45 बजे के लगभग आवासीय विद्यापीठ उतेैली पहुंचेंगे। यहां वे संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर निकलने वाले महाकौशल प्रांत के विस्तारकों के प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करेंगे। इस दौरान मध्यक्षेत्र के प्रचारक, प्रांत प्रचारक भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के वाद वे विश्राम करने इसी परिसर में बनाए गए अपने आवास में जाएंगे। अगले दिन भी वे संघ के प्रातःकालीन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

गुरुद्वारे के उद्घाटन में होंगे शामिल

सिंधी कैम्प में बाबा मेहरशाह गुरुद्वारे का नवनिर्माण किया गया है। बाबा दयालदास चौक स्थित इस गुरुद्वारे के लोकार्पण समारोह में संघ प्रमुख पौने एक बजे पहुंचेंगे। यहां पर मंचीय कार्यक्रम में सभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा कारणों की वजह से इस स्थल के आसपास की दुकानें भागवत के मौजूद रहने तक बंद रखी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि गुरुद्वारे के पास स्थित एक पट्टा आवंटित कारोबारी को निगम प्रशासन द्वारा स्थाई तौर पर हटा दिया गया है। कार्यक्रम के बाद यहीं भोजन भी लेंगे। इसके बाद विद्यापीठ पहुंचेंगे। यहां पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। शाम 6 बजे वे सतना रेलवे स्टेशन से नागपुर के लिए रवाना होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2025 03:52 pm

Published on:

02 Oct 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / रातों रात बदला संघ प्रमुख भागवत का बसेरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आदेश : रात 10 बजे तक ही बिक सकेंगे ‘पटाखे’, माननी होंगी ये शर्तें…

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना

हो गया गड़बड़झाला… ‘लाड़ली बहना योजना’ से हटे कई महिलाएं के नाम, ये है कारण

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना

जो जमीन मिल गई है कागजों में उसे ले लीजिए, इंची टेप लगाने की क्या जरूरत है

dauri sagar
सतना

बाणसागर की अथाह जल राशि में फंसीं 12 जिंदगियां, तेज आंधी में नाव बहकर पहुंची 15 किमी दूर

bansagar dam
सतना

नागौद में एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी से लूट

sdm loot
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.