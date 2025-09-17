1713 करोड़ मंजूर…. बुंदेलखंड को विंध्य जोड़ने वाली रेलवे लाइन को मिला सबसे बड़ा बजट

यह रेल लाइन ललितपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली जिलों से होकर गुजरेगी और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आवंटित धनराशि का उपयोग अधोसंरचना, भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य में किया जाएगा। परियोजना पूरी होने पर रीवा, सतना और सिंगरौली से दिल्ली व अन्य महानगरों तक सीधी कनेक्टिविटी संभव होगी। फिलहाल सतना-पन्ना सेक्शन के 73 किलोमीटर में काम तेजी से चल रहा है, जिसमें दस सेक्शन में 26 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। रीवा-सीधी सेक्शन में गोविंदगढ़ से आगे तक निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है।(mp news)