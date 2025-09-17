1713 करोड़ मंजूर…. बुंदेलखंड को विंध्य जोड़ने वाली रेलवे लाइन को मिला सबसे बड़ा बजट

Railway Line Construction: लंबे समय से अटकी ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना (Lalitpur-Singrauli railway line) को इस बार केंद्र सरकार के बजट से बड़ा सहारा मिला है। रेलवे की मंगलवार को जारी हुई पिंक बुक में परियोजना के लिए 1713 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि बीते वित्त वर्ष की तुलना में 913 करोड़ रुपए अधिक है।
इससे निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। करीब 541 किमी लंबी इस रेल लाइन की कुल अनुमानित लागत लगभग 3,900 करोड़ रुपए आंकी गई है। परियोजना पूरी होने पर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। इससे यात्रियों को सुविधा के साथ-साथ खनिज संपदा और औद्योगिक मालवाहन के लिए नया मार्ग उपलब्ध होगा। अब तक जमीन अधिग्रहण और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें प्रगति हुई है। (mp news)
यह रेल लाइन ललितपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली जिलों से होकर गुजरेगी और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आवंटित धनराशि का उपयोग अधोसंरचना, भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य में किया जाएगा। परियोजना पूरी होने पर रीवा, सतना और सिंगरौली से दिल्ली व अन्य महानगरों तक सीधी कनेक्टिविटी संभव होगी। फिलहाल सतना-पन्ना सेक्शन के 73 किलोमीटर में काम तेजी से चल रहा है, जिसमें दस सेक्शन में 26 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। रीवा-सीधी सेक्शन में गोविंदगढ़ से आगे तक निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है।(mp news)
ललितपुर-सिंगरौली (541 किमी नई लाइन) रेल परियोजना की अनुमानित कुल लागत लगभग 8,914 करोड़ है। वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में इस परियोजना के लिए लगभग 700 करोड़ सालाना आवंटित किया गया था। 2023-24 में 300 रुपए जारी किए गए थे। सतना-रीवा रेल दोहरीकरण का काम दो साल से बंद होने पर इस बार अलग से राशि जारी नहीं की गई है। (mp news)