भाजयुमो नेता निकला शराब तस्कर, BJP में मचा हड़कंप, किरकिरी के बाद हुआ बड़ा एक्शन

पुलिस ने बताया कि आरोपी अभिनव गौतम (23) पिता राजू काफी दिनों से सतना के बदखर व नई बस्ती की शराब दुकान मैनेजर राजेश गुप्ता (45) पिता जमुना के साथ मिलकर रामनगर क्षेत्र में शराब तस्करी कर रहा था। दोनों आरोपी शराब दुकान कर्मचारी रोहित पाल (20) पिता अनुज निवासी मौहार व ललित पाल (19) पिता हीरालाल को साथ लेकर सतना से मदिरा की खेप रामनगर लाते थे। चारों आरोपी शराब तस्कर हैं। राजेश पहले रामनगर में शराब दुकान में काम करता था। सभी कई दिनों से पुलिस की राडार पर थे। तीन-चार दिन पहले भी पकड़ने की कोशिश की गई थी।