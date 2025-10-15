छात्राओं से मारपीट का मामला: प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश! डीईओ ने बदला मारपीट का घटनास्थल

जांच टीम ने घटना की जांच करने स्टाफ के लिए 7 बिंदु की प्रश्नावली तैयार की है। हालांकि इसके पहले बिंदु में घटना स्थल का उल्लेख गलत किया गया है। लेकिन आगे घटना का स्थान पूछते हुए स्थिति को संभाल लिया है। पहले बिंदु में ही लिखा गया है कि दिनांक 13.10.2025 को बालिका छात्रावास रामनगर जिला मैहर में 3 छात्राओं के साथ मारपीट की गई घटना के समय क्या आप विद्यालय पर उपस्थित थे? घटना का स्थान भी अंकित करे? यहां घटना का स्थान अंकित करवा कर टीम ने डीईओ की गलती को सुधारने का प्रयास किया। (mp news)