छात्राओं से मारपीट का मामला: प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश! डीईओ ने बदला मारपीट का घटनास्थल

Maihar Student Assault Case DEO Changes Scene of Assault (फोटो- Patrika.com)
Maihar Student Assault Case:मैहर जिले के रामनगर स्थित पीएमश्री कन्या उमावि में छात्राओं के साथ हुई मारपीट की जांच के मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। विद्यालय में कक्षा 10वीं और 11वीं की छात्राओं के साथ प्राचार्य द्वारा की गई मारपीट की जांच के लिए जिला शिक्षाधिकारी ने घटनास्थल ही बदल दिया। मारपीट स्कूल के अंदर हुई थी और जिलाशिक्षाधिकारी ने जांच दल को बालिका छात्रावास रामनगर में हुई मारपीट की घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। इससे जांच की दिशा ही बदलने की आशंका है। (mp news)
जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षाधिकारी सतना ने घटना दिनांक 13 अक्टूबर को मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की। कलेक्टर मैहर के निर्देशों का हवाला देते हुए टीम के सदस्यों को जांच के लिए सतर्कता शाखा से पत्र कमांक 1708 जारी किया गया। जिसके विषय में स्पष्ट लिखा गया है कि 'बालिका छात्रावास रामनगर में दिनांक 13.10.2025 को छात्राओं के साथ हुई मारपीट की घटना की जांच बावत'। आगे मजमून में भी घटना स्थल बालिका छात्रावास बताया गया है। (mp news)
मामले की जांच रिपोर्ट टीम को 14 अक्टूबर की शाम तक देना था, लेकिन जांच टीम तय समय तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी है। यह जानकारी सामने आई है कि जांच टीम द्वारा लगातार बुलाए जाने के बाद भी विद्यालय के प्राचार्य उपस्थित नहीं हुए। मारपीट की शिकायतकर्ता दो छात्राएं भी जांच टीम के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। एक बालिका ने खुद को रीवा में होना बताया तो दूसरी छात्रा के पिता ने घर में कार्यकम होने की जानकारी देते हुए उपस्थित होने से मना कर दिया। (mp news)
जांच टीम ने घटना की जांच करने स्टाफ के लिए 7 बिंदु की प्रश्नावली तैयार की है। हालांकि इसके पहले बिंदु में घटना स्थल का उल्लेख गलत किया गया है। लेकिन आगे घटना का स्थान पूछते हुए स्थिति को संभाल लिया है। पहले बिंदु में ही लिखा गया है कि दिनांक 13.10.2025 को बालिका छात्रावास रामनगर जिला मैहर में 3 छात्राओं के साथ मारपीट की गई घटना के समय क्या आप विद्यालय पर उपस्थित थे? घटना का स्थान भी अंकित करे? यहां घटना का स्थान अंकित करवा कर टीम ने डीईओ की गलती को सुधारने का प्रयास किया। (mp news)
उधर इस मामले में थाना रामनगर में दर्ज की गई एफआईआर कमांक 0554 में घटना स्थल स्पष्ट रूप से पीएमश्री शासकीय कन्या शाला रामनगर उल्लेखित है। घटना स्थल की रामनगर थाने से पूर्व दिशा में दूरी 1.5 किलोमीटर बताई गई है।
वाट्सएप ग्रुपों में जो चल रहा था, उसके स्थल के आधार पर घटनास्थल को उल्लेखित किया गया था। लेकिन टीम सभी जगह जांच करेगी जिसमें स्कूल शामिल रहेगा।- कंचन श्रीवास्तव, डीईओ
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग