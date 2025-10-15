Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

छात्राओं से मारपीट का मामला: प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश! डीईओ ने बदला मारपीट का घटनास्थल

MP News: मध्य प्रदेश के मैहर में पीएमश्री कन्या स्कूल में छात्राओं से मारपीट के मामले में जांच की दिशा ही बदल गई। डीईओ ने घटना स्थल ही बदल दिया, जिससे जांच टीम उलझ गई और रिपोर्ट अटक गई।

2 min read

सतना

image

Akash Dewani

Oct 15, 2025

Maihar Student Assault Case DEO Changes Scene of Assault mp news

Maihar Student Assault Case DEO Changes Scene of Assault (फोटो- Patrika.com)

Maihar Student Assault Case:मैहर जिले के रामनगर स्थित पीएमश्री कन्या उमावि में छात्राओं के साथ हुई मारपीट की जांच के मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। विद्यालय में कक्षा 10वीं और 11वीं की छात्राओं के साथ प्राचार्य द्वारा की गई मारपीट की जांच के लिए जिला शिक्षाधिकारी ने घटनास्थल ही बदल दिया। मारपीट स्कूल के अंदर हुई थी और जिलाशिक्षाधिकारी ने जांच दल को बालिका छात्रावास रामनगर में हुई मारपीट की घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। इससे जांच की दिशा ही बदलने की आशंका है। (mp news)

डीईओ ने गठित की टीम

जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षाधिकारी सतना ने घटना दिनांक 13 अक्टूबर को मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की। कलेक्टर मैहर के निर्देशों का हवाला देते हुए टीम के सदस्यों को जांच के लिए सतर्कता शाखा से पत्र कमांक 1708 जारी किया गया। जिसके विषय में स्पष्ट लिखा गया है कि 'बालिका छात्रावास रामनगर में दिनांक 13.10.2025 को छात्राओं के साथ हुई मारपीट की घटना की जांच बावत'। आगे मजमून में भी घटना स्थल बालिका छात्रावास बताया गया है। (mp news)

प्राचार्य जांच टीम के सामने नहीं हुए उपस्थित

मामले की जांच रिपोर्ट टीम को 14 अक्टूबर की शाम तक देना था, लेकिन जांच टीम तय समय तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी है। यह जानकारी सामने आई है कि जांच टीम द्वारा लगातार बुलाए जाने के बाद भी वि‌द्यालय के प्राचार्य उपस्थित नहीं हुए। मारपीट की शिकायतकर्ता दो छात्राएं भी जांच टीम के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। एक बालिका ने खुद को रीवा में होना बताया तो दूसरी छात्रा के पिता ने घर में कार्यकम होने की जानकारी देते हुए उपस्थित होने से मना कर दिया। (mp news)

स्टाफ के लिए 7 बिंदु की प्रश्नावली तैयार

जांच टीम ने घटना की जांच करने स्टाफ के लिए 7 बिंदु की प्रश्नावली तैयार की है। हालांकि इसके पहले बिंदु में घटना स्थल का उल्लेख गलत किया गया है। लेकिन आगे घटना का स्थान पूछते हुए स्थिति को संभाल लिया है। पहले बिंदु में ही लिखा गया है कि दिनांक 13.10.2025 को बालिका छात्रावास रामनगर जिला मैहर में 3 छात्राओं के साथ मारपीट की गई घटना के समय क्या आप विद्यालय पर उपस्थित थे? घटना का स्थान भी अंकित करे? यहां घटना का स्थान अंकित करवा कर टीम ने डीईओ की गलती को सुधारने का प्रयास किया। (mp news)

एफआइआर में घटना स्थल

उधर इस मामले में थाना रामनगर में दर्ज की गई एफआईआर कमांक 0554 में घटना स्थल स्पष्ट रूप से पीएमश्री शासकीय कन्या शाला रामनगर उल्लेखित है। घटना स्थल की रामनगर थाने से पूर्व दिशा में दूरी 1.5 किलोमीटर बताई गई है।
वाट्सएप ग्रुपों में जो चल रहा था, उसके स्थल के आधार पर घटनास्थल को उल्लेखित किया गया था। लेकिन टीम सभी जगह जांच करेगी जिसमें स्कूल शामिल रहेगा।- कंचन श्रीवास्तव, डीईओ

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: MP में दलित परिवार को घर घुसकर दबंगों ने पीटा, वीडियो वायरल
मुरैना
dalit family beaten video viral case land dispute morena mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 02:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / छात्राओं से मारपीट का मामला: प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश! डीईओ ने बदला मारपीट का घटनास्थल

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘किसी का हाथ टूटा…तो कोई हुआ बेहोश’, प्रिसिंपल पर छात्राओं की बेरहमी से पिटाई के आरोप

सतना

300 बार जेल जाने वाले ‘बाबू’ को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बड़ी संख्या में जुटी भीड़

सतना

भाजपा के पूर्व विधायक का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

सतना

MP में जहां मंत्री का ‘घर’, वहीं नगर निगम बेहाल, आधे से ज्यादा पद खाली

satna nagar nigam posts vacant kailash vijayvargiya pratima bagri mp news
सतना

नगरीय प्रशासन के कैबिनेट मिनिस्टर के प्रभार का जिला, राज्य मंत्री के गृह का नगर निगम, फिर भी अधिकारियों का टोंटा

nagar satna
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.