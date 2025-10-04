Patrika LogoSwitch to English

मोहन भागवत का एमपी दौरा, एक साथ 2 शहर नो-फ्लाइंग जोन घोषित, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 500 पुलिस जवान

Mohan Bhagwat MP Tour : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दो दिवसीय दौरे को लेकर सतना और मैहर कलेक्टरों ने दोनों शहर नो-फ्लाइंग जोन घोषित किए हैं। भागवत की सुरक्षा में 500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं।

2 min read

सतना

image

Faiz Mubarak

Oct 04, 2025

Mohan Bhagwat MP Tour

सतना-मैहर नो-फ्लाइंग जोन घोषित (Photo Source- Patrika)

Mohan Bhagwat MP Tour : मध्य प्रदेश के सतना और मैहर जिले में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के दो दिवसीय दौरे हैं, जिसे देखते हुए दोनों जिलो के कलेक्टरों ने पूरे इलाके को रेड जोन के साथ-साथ नो-फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। जारी आदेश के तहत 4 अक्टूबर शनिवार की सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने तक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

आपको बता दें कि, संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत 4 और 5 अक्टूबर को सतना और मैहर दौरे पर हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों जगहों पर करीब 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इनमें सतना में 350 और मैहर में 150 जवान शामिल हैं। सुरक्षा की कमान 5 एडिशनल एसपी और 15 डीएसपी को सौंपी गई है।

जानें भागवत के कार्यक्रम

संघ प्रचार प्रमुख विनोद कुमार ने बताया कि वे 3 अक्टूबर को नागपुर से इतवारी-रीवा ट्रेन से रवाना हुए हैं, जो आज यानी 4 अक्टूबर की सुबह कुछ देर में मैहर पहुंचेंगे। यहां वो सबसे पहले मां शारदा देवी के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो अपने दौरे की शुरुआत करेंगे।

बाबा मेहरशाह दरबार साहिब का लोकार्पण

5 अक्टूबर को प्रवास के दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे वे सिंधी कैंप स्थित बाबा मेहरशाह दरबार साहिब का लोकार्पण करेंगे। यहां से सुबह 11 बजे बीटीआई मैदान में आयोजित विशाल सभा को संबोधित करेंगे। सभा में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों के साथ-साथ आम लोगों के शामिल होने की संभावना है।

प्रशासन का अलर्ट जारी

मोहन भावत के इस दो दिवसीय दौरे को लेकर सतना और मैहर के साथ साथ रीवा पुलिस जोन और जबलपुर तक से अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैयान की गई है। सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी न रहे, इसके लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भागवत के प्रवास के दौरान किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 5 मेडिकल टीमें बनाई हैं। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ को शामिल हैं। ये टीमें भागवत के पूरे प्रवास के दौरान हर जगह उनके आसपास ही तैनात रहेंगी।

04 Oct 2025 10:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / मोहन भागवत का एमपी दौरा, एक साथ 2 शहर नो-फ्लाइंग जोन घोषित, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 500 पुलिस जवान

