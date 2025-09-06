Patrika LogoSwitch to English

सतना

बेड पर सो रही महिला को बेहद जहरीले सांप ने काटा, वेंटिलेटर पर हुई डिलीवरी…

mp news: सोते वक्त 8 महीने की गर्भवती महिला को करैत सांप ने काटा, महिला व गर्भ में पल रहे नवजात को बचाना था डॉक्टरों के लिए चुनौती...।

सतना

Shailendra Sharma

Sep 06, 2025

satna
krait snake bites pregnant woman Delivery Done On Ventilator

mp news: मध्यप्रदेश के सतना में एक गर्भवती महिला को घर में सोते वक्त देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक करैत सांप ने डस लिया। सांप के जहर के कारण महिला व उसके गर्भ में पल रहे नवजात की जान खतरे में थी। परिजन तुरंत महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने करिश्मा करते हुए बेहद नाजुक हालत होने के कारण महिला को वेंटिलेटर पर रखा और वेंटिलेटर पर ही उसकी डिलीवरी कराई। अब महिला व बच्चा दोनों की जान खतरे से बाहर है।

पलंग पर सो रही प्रेग्नेंट महिला को 'करैत' ने काटा

24 साल की लकी डोहर नाम की महिला रेउरा फार्म हाउस की रहने वाली है। जो की 8 महीने की गर्भवती थी। 3 सितंबर की रात वो अपने घर में सो रही थी तभी उसे जहरीले करैत सांप ने डस लिया। सांप के जहर के कारण कुछ ही देर में लकी बेहोश हो गई और बिस्तर पर पड़ी रही। सुबह जब पति नागेन्द्र की नींद खुली तो उसने पत्नी को बेहोश देख उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने लकी को इमरजेंसी में भर्ती किया और तब पता चला कि लकी को जहरीले सांप ने काटा है।

वेंटिलेटर पर कराई डिलीवरी

लकी 8 महीने की गर्भवती थी और सांप का जहर उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था। जिसके कारण डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पर रखा। कोख में पल रहे नवजात बच्चे की जान को भी खतरा था ऐसे में डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर ही लकी की डिलीवरी कराने का फैसला लिया और वेंटिलेटर पर ही लकी की डिलेवरी कराई और लकी ने बच्ची को जन्म दिया। लगातार आईसीयू निगरानी और एंटी स्नेक वेनम इलाज के बाद दो दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार लकी ने शुक्रवार को आंखें खोलीं। डॉक्टरों ने शनिवार को बताया कि अब मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और जल्द ही डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे।

Published on:

06 Sept 2025 05:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / बेड पर सो रही महिला को बेहद जहरीले सांप ने काटा, वेंटिलेटर पर हुई डिलीवरी…

