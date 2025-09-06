बेड पर सो रही महिला को बेहद जहरीले सांप ने काटा, वेंटिलेटर पर हुई डिलीवरी…

mp news: मध्यप्रदेश के सतना में एक गर्भवती महिला को घर में सोते वक्त देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक करैत सांप ने डस लिया। सांप के जहर के कारण महिला व उसके गर्भ में पल रहे नवजात की जान खतरे में थी। परिजन तुरंत महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने करिश्मा करते हुए बेहद नाजुक हालत होने के कारण महिला को वेंटिलेटर पर रखा और वेंटिलेटर पर ही उसकी डिलीवरी कराई। अब महिला व बच्चा दोनों की जान खतरे से बाहर है।
24 साल की लकी डोहर नाम की महिला रेउरा फार्म हाउस की रहने वाली है। जो की 8 महीने की गर्भवती थी। 3 सितंबर की रात वो अपने घर में सो रही थी तभी उसे जहरीले करैत सांप ने डस लिया। सांप के जहर के कारण कुछ ही देर में लकी बेहोश हो गई और बिस्तर पर पड़ी रही। सुबह जब पति नागेन्द्र की नींद खुली तो उसने पत्नी को बेहोश देख उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने लकी को इमरजेंसी में भर्ती किया और तब पता चला कि लकी को जहरीले सांप ने काटा है।
लकी 8 महीने की गर्भवती थी और सांप का जहर उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था। जिसके कारण डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पर रखा। कोख में पल रहे नवजात बच्चे की जान को भी खतरा था ऐसे में डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर ही लकी की डिलीवरी कराने का फैसला लिया और वेंटिलेटर पर ही लकी की डिलेवरी कराई और लकी ने बच्ची को जन्म दिया। लगातार आईसीयू निगरानी और एंटी स्नेक वेनम इलाज के बाद दो दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार लकी ने शुक्रवार को आंखें खोलीं। डॉक्टरों ने शनिवार को बताया कि अब मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और जल्द ही डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे।