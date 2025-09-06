बेड पर सो रही महिला को बेहद जहरीले सांप ने काटा, वेंटिलेटर पर हुई डिलीवरी…

लकी 8 महीने की गर्भवती थी और सांप का जहर उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था। जिसके कारण डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पर रखा। कोख में पल रहे नवजात बच्चे की जान को भी खतरा था ऐसे में डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर ही लकी की डिलीवरी कराने का फैसला लिया और वेंटिलेटर पर ही लकी की डिलेवरी कराई और लकी ने बच्ची को जन्म दिया। लगातार आईसीयू निगरानी और एंटी स्नेक वेनम इलाज के बाद दो दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार लकी ने शुक्रवार को आंखें खोलीं। डॉक्टरों ने शनिवार को बताया कि अब मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और जल्द ही डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे।