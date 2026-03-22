एमपी में 1592 करोड़ में बनेंगी 1603 किमी की सड़कें

पीडब्ल्यूडी के अनुसार सेमरियाधार कुंडी, शिवराजपुर-गाजिपुर, रैगांव-सिंहपुर, बरेठी-बरा, झांझ-पचौहा, रामपुर बाघेलान बायपास से रेलवे स्टेशन, जिगना-अरगट, जिगना-हिनौती, अमरपाटन टाउन मार्ग, उचेहरा परिसमनिया, दुरेहा कपुरीधरमपुरा, सलैया-कचनार, नागौद-उचेहरा मार्ग में पथरौधा, महुरछ-बठिया, बाबूपुर-नीमी, सतना-अटरा, सिहपुर पहुंच मार्ग, सिहपुर से हडकार, बडेरा पहुंच मार्ग, दिदौध पहुंच मार्ग, जेल पहुंच मार्ग, भांद पहुंच मार्ग, ब्हौरी पहुंच मार्ग, भदनपुर रेलवे स्टेशन मार्ग, श्वेतानगर-कल्याणपुर, पाला पहुंच मार्ग, परसोखा डुलनी मार्ग, घोटारी मार्ग, सरलानगर-सगमनिया मार्ग, टीकरखुद से बराखुर्द, सगमनिया पहुंच मार्ग, सोनवर्षा से पावर हाउस, सेमरी पहुंच मार्ग, भुलनी पहुंच मार्ग, मढी नौनिया से परसवारा, रजहा पहुंच मार्ग, श्यामनगर पहुंच मार्ग, सोहावल पहुंच मार्ग, रामवन की आंतरिक सड़कें, नैना मोड से रजहा,

अश्वमुखी आश्रम से सिद्धा पहाड़, श्यामगिरी से पटिहट, रामपुर चौरासी से हाटी व जैतवारा से धारकुंडी मार्ग, मझगवां से सेमरिया मार्ग और अमरपाटन से मार्कंडेय मार्ग शामिल हैं।