कलेक्टर सख्त…सस्पेंड होंगे ‘फार्म-10’ जमा न करने वाले पटवारी

MP News: एमपी के सतना शहर में समय सीमा बैठक में कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने भू-अर्जन के लंबित मामलों की समीक्षा की। एनवीडीए के भू-अर्जन के 10 मामले जो पटवारियों के फार्म 10 की वजह से लंबित हैं उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा पटवारियों के फार्म 10 जमा हो जाने चाहिए। जिस भी पटवारी का फार्म 10 तय समय तक जमा नहीं होता है तो एसडीएम उन्हें निलंबित करें। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत चिन्हित गांवों का विलेज प्लान शीघ्र तैयार करने कहा, ताकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर होने वाली ग्राम सभाओं में इसका अनुमोदन लिया जा सके।
कलेक्टर ने कहा कि बरगी नहर से जुड़े एनवीडीए के भू-अर्जन के 37 मामलों का अवार्ड लंबित है। जिन मामलों में फार्म 10 आ चुके हैं उसमें एसडीएम नागौद इस सप्ताह अवार्ड तैयार कर लें। जल निगम के 6 मामले लंबित पाए गए। जिस पर बताया गया कि 2 मामले निराकृत हो चुके हैं। शेष 4 मामलों का निराकरण करने मझगवां एसडीएम को निर्देशित किया गया। नरदहा और पिपरी टोला में लोगों के अवरोध के मामले में एसडीएम मझगवां को निराकरण करने कहा।
कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल क्राप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री कार्य जिले में संतोषजनक नहीं है। उन्होंने एसडीएम से कहा कि 50 प्रतिशत से कम फार्मर रजिस्ट्री वाले हल्कों के पटवारियों को नोटिस जारी करें। स्कूल शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग भवन विहीन शालाओं की जानकारी जिला पंचायत को अविलम्ब उपलब्ध कराएं।
दौरी सागर बांध की सीमांकन रिपोर्ट के बाद पाया गया कि यहां ओवर लैपिंग की स्थिति बन रही है। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम मझगवां, ईई जल संसाधन और वन विभाग आपस में बैठकर बिंदु तय कर लें। शुक्रवार को इन बिंदुओं पर सभी के साथ बैठक कर मामले का निराकरण किया जाएगा।