Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

कलेक्टर सख्त…सस्पेंड होंगे ‘फार्म-10’ जमा न करने वाले पटवारी

MP News: कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पटवारियों के फार्म 10 जमा हो जाने चाहिए।

सतना

Astha Awasthi

Sep 23, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के सतना शहर में समय सीमा बैठक में कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने भू-अर्जन के लंबित मामलों की समीक्षा की। एनवीडीए के भू-अर्जन के 10 मामले जो पटवारियों के फार्म 10 की वजह से लंबित हैं उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा पटवारियों के फार्म 10 जमा हो जाने चाहिए। जिस भी पटवारी का फार्म 10 तय समय तक जमा नहीं होता है तो एसडीएम उन्हें निलंबित करें। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत चिन्हित गांवों का विलेज प्लान शीघ्र तैयार करने कहा, ताकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर होने वाली ग्राम सभाओं में इसका अनुमोदन लिया जा सके।

6 मामले लंबित पाए गए

कलेक्टर ने कहा कि बरगी नहर से जुड़े एनवीडीए के भू-अर्जन के 37 मामलों का अवार्ड लंबित है। जिन मामलों में फार्म 10 आ चुके हैं उसमें एसडीएम नागौद इस सप्ताह अवार्ड तैयार कर लें। जल निगम के 6 मामले लंबित पाए गए। जिस पर बताया गया कि 2 मामले निराकृत हो चुके हैं। शेष 4 मामलों का निराकरण करने मझगवां एसडीएम को निर्देशित किया गया। नरदहा और पिपरी टोला में लोगों के अवरोध के मामले में एसडीएम मझगवां को निराकरण करने कहा।

ये भी पढ़ें

शस्त्र रखने वालों पर सख्ती, ‘913 बंदूकधारियों’ को जमा कराने होंगे हथियार
सतना
(सोर्स: सोशल मीडिया)

काम संतोषजनक नहीं

कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल क्राप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री कार्य जिले में संतोषजनक नहीं है। उन्होंने एसडीएम से कहा कि 50 प्रतिशत से कम फार्मर रजिस्ट्री वाले हल्कों के पटवारियों को नोटिस जारी करें। स्कूल शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग भवन विहीन शालाओं की जानकारी जिला पंचायत को अविलम्ब उपलब्ध कराएं।

शुक्रवार को 3 विभाग बैठेंगे

दौरी सागर बांध की सीमांकन रिपोर्ट के बाद पाया गया कि यहां ओवर लैपिंग की स्थिति बन रही है। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम मझगवां, ईई जल संसाधन और वन विभाग आपस में बैठकर बिंदु तय कर लें। शुक्रवार को इन बिंदुओं पर सभी के साथ बैठक कर मामले का निराकरण किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 01:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / कलेक्टर सख्त…सस्पेंड होंगे ‘फार्म-10’ जमा न करने वाले पटवारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.