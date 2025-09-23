कलेक्टर सख्त…सस्पेंड होंगे ‘फार्म-10’ जमा न करने वाले पटवारी

MP News: एमपी के सतना शहर में समय सीमा बैठक में कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने भू-अर्जन के लंबित मामलों की समीक्षा की। एनवीडीए के भू-अर्जन के 10 मामले जो पटवारियों के फार्म 10 की वजह से लंबित हैं उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा पटवारियों के फार्म 10 जमा हो जाने चाहिए। जिस भी पटवारी का फार्म 10 तय समय तक जमा नहीं होता है तो एसडीएम उन्हें निलंबित करें। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत चिन्हित गांवों का विलेज प्लान शीघ्र तैयार करने कहा, ताकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर होने वाली ग्राम सभाओं में इसका अनुमोदन लिया जा सके।