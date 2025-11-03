PM आवास योजना: घर बनाने वालों का सपना अधूरा, नहीं हो रहे सत्यापन !

MP News: पीएम आवास योजना शहरी के तहत घर बनाने के लिए पात्र लाभार्थी परेशान चल रहे हैं। होम लोन के ब्याज में सब्सिडी प्रदान करने की योजना के आवेदनों के सत्यापन में लेटलतीफी हो रही है। नगर निगम में पहुंचे आवेदन अफसरों की टेबल में पड़े धूल खा रहे हैं। अफसर इन आवेदनों का सत्यापन तक नहीं कर रहे हैं ऐसे में स्वीकृति का मामला दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। इन हालातों में कमजोर वर्ग के लोगों की अपना खुद का घर बनाने की तैयारी दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़ने तक सीमित हो कर रह गई हैं।