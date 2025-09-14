बच्चों के खून में छिपा जहर: एमपी के 8 जिलों में होगा सीसा प्रदूषण सर्वे

सतना। आपके बच्चे जो खिलौने खेल रहे हैं, इन खिलौनों से एक धीमा जहर बच्चों के खून में जा रहा है.... दीवारों पर जो पेंट लगाया जा रहा है उसमें उपयोग किया गया लेड आपके बच्चों का साइलेंट किलर है। यह किलर मध्यप्रदेश में ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। इन सबको देखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बच्चों में उच्च रक्त सीसा स्तर के पर्यावरणीय स्रोतों की पहचान के लिए देशव्यापी अध्ययन शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ चुने गए हैं। प्रदेश में सतना, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, श्योपुर, मंडला व नीमच के आठ जिलों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर फोकस रहेगा। यह देश में पहली बार हो रहा ऐसा सर्वे है, जो सीसे के स्रोतों को उजागर कर नीतियां बनाने में मदद करेगा।