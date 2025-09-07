सेंट्रल किचन में तैयार हो रहा था घटिया भोजन

सतना। जिला पंचायत सीईओ संजना जैन ने शनिवार को सेंट्रल किचन का निरीक्षण किया। यहां पर गुणवत्ताहीन भोजन बनाया जाना मिला। किचन में गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था। इस पर कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई गई। साथ ही मौके का पंचनामा बनवाया। यह भी पाया कि विभिन्न नगरीय निकायों में पृथक से सेन्ट्रल किचन न खोलकर सतना शहर से ही खाना भेजा जा रहा है। यह एग्रीमेंट के विपरीत था। इस पर जिपं सीईओ ने संबंधित संचालक को नोटिस जारी किया है। सीईओ ने हिरौंदी विद्यालय के मध्याह्न भोजन का औचक निरीक्षण किया। यहां छात्र संख्या के मान से कम भोजन बनाया गया था। इस पर रसोइये का वेतन काटने सहित समूह को भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए। विद्यालय में बच्चों की क्लास भी उन्होंने ली। शैक्षणिक स्तर काफी कमजोर पाया गया। शैक्षणिक अमले को फटकार लगाई और पठन पाठन में सुधार लाने के निर्देश दिए।