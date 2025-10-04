Patrika LogoSwitch to English

सतना

एमपी दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, इस प्रसिद्ध मंदिर से शुरू करेंगे दो दिवसीय कार्यक्रम

Mohan Bhagwat 2 Days MP Tour : आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत आज से दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यहां वो मैहर और सतना जिले में आयोजित होने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

2 min read

सतना

image

Faiz Mubarak

Oct 04, 2025

Mohan Bhagwat 2 Days MP Tour

एमपी दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत (Photo Source- Patrika)

Mohan Bhagwat 2 Days MP Tour : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत आज से दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यहां वो मैहर और सतना जिले में आयोजित होने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये दौरा संगठनात्मक गतिविधियों, सांस्कृतिक दर्शन और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ संवाद पर केंद्रित बताया जा रहा है। भागवत का ये दौरा दशहरे के दौरान उस समय हो रहा है, जब प्रदेसभर में जगह-जगह धार्मिक और सामाजिक आयोजन जोरों पर हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन ने सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण बनाने के निर्देश दिए हैं।

संघ प्रमुख आज सबसे पहले मैहर के प्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे देवी के दर्शन करेंगे और पूजा-अर्चना में भाग लेंगे। मैहर मां शारदा देवी का प्रमुख शक्ति पीठ है, जो भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। दर्शन के बाद, भागवत सतना जिले के उतेली क्षेत्र में प्रांत स्तरीय विस्तारक वर्ग को संबोधित करेंगे। इस वर्ग में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आरएसएस के विस्तारक (प्रचारक) शामिल होंगे, जहां संगठन की भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी।

मेहरशाह दरबार साहिब का करेंगे लोकार्पण

अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को उनका दौरा सतना के सिंधी कैंप में स्थित बाबा मेहरशाह दरबार साहिब के लोकार्पण से शुरू होगा। ये दरबार साहिब सिख समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसका उद्घाटन सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाएगा। इसके बाद, भागवत बीटीआई ग्राउंड में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे, जहां हजारों स्वयंसेवक और आमजन उपस्थित रहने की संभावना है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

दौरे के दौरान सतना और मैहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर सतना ने बताया, सभी कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही है। ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था पूरी मुस्तैदी के साथ नियंत्रित की जा रही है। भागवत के पिछले दौरों की तरह, इस बार भी उनके भाषणों से सोशल मीडिया पर चर्चा तेज होने की उम्मीद है।

Published on:

04 Oct 2025 09:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, इस प्रसिद्ध मंदिर से शुरू करेंगे दो दिवसीय कार्यक्रम

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

