एमपी दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, इस प्रसिद्ध मंदिर से शुरू करेंगे दो दिवसीय कार्यक्रम

Mohan Bhagwat 2 Days MP Tour : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत आज से दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यहां वो मैहर और सतना जिले में आयोजित होने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये दौरा संगठनात्मक गतिविधियों, सांस्कृतिक दर्शन और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ संवाद पर केंद्रित बताया जा रहा है। भागवत का ये दौरा दशहरे के दौरान उस समय हो रहा है, जब प्रदेसभर में जगह-जगह धार्मिक और सामाजिक आयोजन जोरों पर हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन ने सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण बनाने के निर्देश दिए हैं।