‘टीचर्स’ और ‘आंगनबाड़ी कर्मचारियों’ का कटेगा वेतन, SDM ने लिखा पत्र

एसडीएम मझगवां ने शासकीय माध्यमिक शाला पटनी के प्राथमिक शिक्षक सीताराम विश्वकर्मा के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर 'कार्य नहीं-वेतन नहीं' के आधार पर 6 दिन का वेतन काटने सहित सेवा पुस्तिका में इंद्राज करने की कार्रवाई करने डीईओ सतना को पत्र लिखा है। यहां 80 बच्चों की उपस्थिति के विरुद्ध 90 बच्चों की फर्जी उपस्थिति दिखाते हुए मध्यान्ह भोजन में गड़बड़झाला पकड़े जाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही की गई कार्रवाई से अवगत कराने भी निर्देशित किया है।