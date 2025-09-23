‘टीचर्स’ और ‘आंगनबाड़ी कर्मचारियों’ का कटेगा वेतन, SDM ने लिखा पत्र

MP News: स्कूलों, आंगनबाड़ियों में मनमानी करने वाले मैदानी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा है। ये कार्रवाई मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने की है। इसमें शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कार्रवाई के बाद सूचित भी किया जाए। यह कार्रवाई विगत दिवसों में किए गए भ्रमण में पकड़ी गई गड़बड़ियों के मद्देनजर एसडीएम ने प्रस्तावित की है।
एसडीएम मझगवां ने शासकीय माध्यमिक शाला पटनी के प्राथमिक शिक्षक सीताराम विश्वकर्मा के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर 'कार्य नहीं-वेतन नहीं' के आधार पर 6 दिन का वेतन काटने सहित सेवा पुस्तिका में इंद्राज करने की कार्रवाई करने डीईओ सतना को पत्र लिखा है। यहां 80 बच्चों की उपस्थिति के विरुद्ध 90 बच्चों की फर्जी उपस्थिति दिखाते हुए मध्यान्ह भोजन में गड़बड़झाला पकड़े जाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही की गई कार्रवाई से अवगत कराने भी निर्देशित किया है।
इसी तरह से पटनी आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नम्रता सिंह बिना सूचना अनुपस्थित पाई गई थीं। ग्रामीणों एवं सहायिका ने बताया था कि वे नियमित रूप से आंगनबाड़ी में नहीं रहती है। इस मामले में एसडीएम ने परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना चित्रकूट क्रमांक 1 को निर्देशित किया है कि मॉनीटरिंग में लापरवाही करने वाली सेक्टर सुपरवाईजर सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नम्रता सिंह का एक-एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की जाए।
माध्यमिक शाला केल्हौरा परिसर में खुला कुआं पाया गया था। विद्यालय परिसर में स्थित फिसलपट्टी टूटी पाई गई थी। इस मामले में बीईओ मझगवां को निर्देशित किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से खुला कुआं तत्काल बंद कराया जाए और फिसल पट्टी को सही करवाया जाए।