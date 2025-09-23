Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

‘टीचर्स’ और ‘आंगनबाड़ी कर्मचारियों’ का कटेगा वेतन, SDM ने लिखा पत्र

MP News: 90 बच्चों की फर्जी उपस्थिति दिखाते हुए मध्यान्ह भोजन में गड़बड़झाला पकड़े जाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सतना

Astha Awasthi

Sep 23, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: स्कूलों, आंगनबाड़ियों में मनमानी करने वाले मैदानी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा है। ये कार्रवाई मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने की है। इसमें शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कार्रवाई के बाद सूचित भी किया जाए। यह कार्रवाई विगत दिवसों में किए गए भ्रमण में पकड़ी गई गड़बड़ियों के मद्देनजर एसडीएम ने प्रस्तावित की है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश

एसडीएम मझगवां ने शासकीय माध्यमिक शाला पटनी के प्राथमिक शिक्षक सीताराम विश्वकर्मा के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर 'कार्य नहीं-वेतन नहीं' के आधार पर 6 दिन का वेतन काटने सहित सेवा पुस्तिका में इंद्राज करने की कार्रवाई करने डीईओ सतना को पत्र लिखा है। यहां 80 बच्चों की उपस्थिति के विरुद्ध 90 बच्चों की फर्जी उपस्थिति दिखाते हुए मध्यान्ह भोजन में गड़बड़झाला पकड़े जाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही की गई कार्रवाई से अवगत कराने भी निर्देशित किया है।

ये भी पढ़ें

शस्त्र रखने वालों पर सख्ती, ‘913 बंदूकधारियों’ को जमा कराने होंगे हथियार
सतना
(सोर्स: सोशल मीडिया)

इसी तरह से पटनी आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नम्रता सिंह बिना सूचना अनुपस्थित पाई गई थीं। ग्रामीणों एवं सहायिका ने बताया था कि वे नियमित रूप से आंगनबाड़ी में नहीं रहती है। इस मामले में एसडीएम ने परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना चित्रकूट क्रमांक 1 को निर्देशित किया है कि मॉनीटरिंग में लापरवाही करने वाली सेक्टर सुपरवाईजर सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नम्रता सिंह का एक-एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की जाए।

स्कूल परिसर में खुला कुआं बंद कराएं

माध्यमिक शाला केल्हौरा परिसर में खुला कुआं पाया गया था। विद्यालय परिसर में स्थित फिसलपट्टी टूटी पाई गई थी। इस मामले में बीईओ मझगवां को निर्देशित किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से खुला कुआं तत्काल बंद कराया जाए और फिसल पट्टी को सही करवाया जाए।

ये भी पढ़ें

90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 03:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / ‘टीचर्स’ और ‘आंगनबाड़ी कर्मचारियों’ का कटेगा वेतन, SDM ने लिखा पत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.