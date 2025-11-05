MP में एयरपोर्ट की 2000 करोड़ की जमीन बिक्री में फर्जीवाड़ा, 70 लोगों को नोटिस

एसडीएम सिटी ने एमपीएलआरसी के तहत जारी नोटिस में कहा है कि इन जमीनों का भू-अर्जन एयरपोर्ट के लिए किया था। जिसके बाद यह जमीनें भारत संघ के नाम हो गई थीं। राजस्व अभिलेखों की जांच से पाया गया कि बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश, अधिसूचना या केंद्र सरकार की स्वीकृति के ये जमीनें निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज हैं। इस प्रविष्टि का आधार न तो किसी विधिक आदेश से स्पष्ट है और न ही उसके समर्थन में कोई राजपत्र अथवा प्राधिकारीकृत निर्णय उपलब्ध है। इस प्रकार यह प्रविष्टि प्रथम दृष्टया विधि-विरुद्ध प्रतीत होती है।