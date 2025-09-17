‘सतना’ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प शुरू, गिराए जाएंगे ‘पुराने भवन’

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, निर्माण के दौरान रेल परिचालन को बिना बाधित किए काम पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी। कोलकाता की मेसर्स श्याम इंफ्रा डेवलपमेंट लिमिटेड को इस परियोजना का ठेका दिया गया है, जो 265 करोड़ की लागत से सतना स्टेशन को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की तरह विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करेगी। उम्मीद है कि यह कार्य दो साल में पूरा हो जाएगा।