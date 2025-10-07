एसआईआर सर्वे: सतना लोस के 6.73 लाख मतदाताओं को दिखाने होंगे कागज

यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता या पिता का नाम उस मतदाता सूची में दर्ज है। तो ऐसे मामलों में माता-पिता के नाम प्रासंगिक अंश ही प्रमाण स्वरूप मान्य होगा। ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाता को केवल अपने सामान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उनके लिए स्वयं की जन्म तिथि या स्थान को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज आवश्यक है। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें स्वयं और माता-पिता में से किसी एक के जन्म स्थान और तिथि के प्रमाण के रूप में दस्तावेज देने होंगे तथा जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है और माता पिता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उन्हें स्वयं और माता-पिता दोनों के जन्म स्थान और तिथि के प्रमाण के रूप में दस्तावेज देने होंगे। इस आधार पर दूसरी से पांचवी श्रेणी के मतदाता जिनकी संख्या 6,73,290 है उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।