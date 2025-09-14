बड़ी खबर: अब MP में भी होगा ‘SIR’, निर्वाचन अधिकारी ने दिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

Election Commission: चुनाव आयोग ने एसआइआर (Special Intensive Revision) की तैयारी शुरु कर दी है। 2003 में गहन पुनरीक्षण से तैयार निर्वाचक नामावली के डाटा का मिलान 2025 की निर्वाचक नामावली में समिलित मतदाताओं के विवरण से किया जाएगा। संयुक्त मुय निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने सतना के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को तीन तरीके के प्रारूप देते हुए आवश्यक जानकारी 19 सितंबर तक प्रस्तुत करने कहा है। (mp news)
यह भी कहा है कि घर-घर सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पहले बीएलओ स्तर पर एक टेबल टॉप अभ्यास कर लिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया कि इस अभ्यास के दौरान भागवार निर्वाचक नामावली 2025 की तुलना भागवार निर्वाचक नामवाली 2003 से की जानी है। इसके लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट में 2003 की मतदाता सूची (Electoral Rolls) भी अपलोड कर दी है। सभी जिलों में इस सूची को डाउनलोड कर इसकी प्रति बीएलओ को मिलान करने के लिए प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। (mp news)
मतदाता सूची के प्रत्येक भाग के मकानों की कुल संया सही-सही गिनी जाएगी। जिन मकानों की गृह संया '0' है उनकी संया पृथक से लिखी जाएगी।
वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी तय प्रारूप में चाही गई है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को तय प्रारूप में समय सीमा में जानकारी तैयार करने निर्देश दिए गए हैं।- डॉ सतीश कुमार एस, जिला निर्वाचन