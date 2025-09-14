Patrika LogoSwitch to English

सतना

बड़ी खबर: अब MP में भी होगा ‘SIR’, निर्वाचन अधिकारी ने दिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

Special Intensive Revision: चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सभी जिलों को इस सूची को डाउनलोड कर इसकी कॉपी बीएलओ को मिलान के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। (mp news)

सतना

Akash Dewani

Sep 14, 2025

Special Intensive Revision of Electoral Rolls Election Commission mp news
Special Intensive Revision of Electoral Rolls Election Commission (Patrika.com)

Election Commission: चुनाव आयोग ने एसआइआर (Special Intensive Revision) की तैयारी शुरु कर दी है। 2003 में गहन पुनरीक्षण से तैयार निर्वाचक नामावली के डाटा का मिलान 2025 की निर्वाचक नामावली में समिलित मतदाताओं के विवरण से किया जाएगा। संयुक्त मुय निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने सतना के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को तीन तरीके के प्रारूप देते हुए आवश्यक जानकारी 19 सितंबर तक प्रस्तुत करने कहा है। (mp news)

यह भी कहा है कि घर-घर सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पहले बीएलओ स्तर पर एक टेबल टॉप अभ्यास कर लिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया कि इस अभ्यास के दौरान भागवार निर्वाचक नामावली 2025 की तुलना भागवार निर्वाचक नामवाली 2003 से की जानी है। इसके लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट में 2003 की मतदाता सूची (Electoral Rolls) भी अपलोड कर दी है। सभी जिलों में इस सूची को डाउनलोड कर इसकी प्रति बीएलओ को मिलान करने के लिए प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। (mp news)

मकानों की गिनती

मतदाता सूची के प्रत्येक भाग के मकानों की कुल संया सही-सही गिनी जाएगी। जिन मकानों की गृह संया '0' है उनकी संया पृथक से लिखी जाएगी।

सूची से संबंधित जानकारी मांगी

वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी तय प्रारूप में चाही गई है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को तय प्रारूप में समय सीमा में जानकारी तैयार करने निर्देश दिए गए हैं।- डॉ सतीश कुमार एस, जिला निर्वाचन

तीन तरह के होंगे फॉर्मेट


  1. पहले प्रारूप में वर्ष 2025 और 2003 की मतदाता सूची के अनुसार विधानसभा, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ईपिक नंबर की तुलनात्मक जानकारी चाही गई है। इस प्रारूप में जो मतदाता 2025 की मतदाता सूची में हैं लेकिन 2003 में नहीं हैं, उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी।




  2. पहले प्रारुप की ही तरह है, लेकिन जानकारी अलग तरीके से भरना है। इसमें पहले प्रारूप में दोनों सूचियों में मैच किए गए मतदाताओं के परिवार के सदस्यों का विवरण अलग से पंक्ति तैयार कर भरना होगा। मसलन रमेश का नाम 2025 में विधानसभा क्रमांक 1 के मतदान केन्द्र 1 के सरल क्रमांक 10 में है. जो 2003 में भी अस्तित्व में है। उनके परिवार के सदस्यों का विवरण प्रारूप 2 में भरा जाएगा।




  3. प्रारूप 3 में 2025 की मतदाता सूची के ऐसे मतदाताओं की संया जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं उनकी संया, वर्ष 2025 की मतदाता सूची में ऐसे मतदाताओं की संया जिनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं किन्तु जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व भारत में हुआ है उनकी संया, 1 जुलाई 1937 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं की संया जिनके माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है अलग लिखा जाएगा। जिनके माता पिता का नाम दर्ज नहीं है उनकी संया अलग लिखी जाएगी।

14 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / बड़ी खबर: अब MP में भी होगा 'SIR', निर्वाचन अधिकारी ने दिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

