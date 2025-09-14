बड़ी खबर: अब MP में भी होगा ‘SIR’, निर्वाचन अधिकारी ने दिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

यह भी कहा है कि घर-घर सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पहले बीएलओ स्तर पर एक टेबल टॉप अभ्यास कर लिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया कि इस अभ्यास के दौरान भागवार निर्वाचक नामावली 2025 की तुलना भागवार निर्वाचक नामवाली 2003 से की जानी है। इसके लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट में 2003 की मतदाता सूची (Electoral Rolls) भी अपलोड कर दी है। सभी जिलों में इस सूची को डाउनलोड कर इसकी प्रति बीएलओ को मिलान करने के लिए प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। (mp news)