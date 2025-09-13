प्रेग्नेंसी में दी परीक्षा, 1 महीने की बेटी को गोद में लेकर इंटरव्यू और बन गईं DSP..

दमोह जिले में जन्मी वर्षा पटेल 30 वर्ष की रामनगर विकासखंड के बाबूपुर निवासी संजय कुमार पटेल से साल 2017 से शादी हुई थी। ससुर सरकारी कर्मचारी थे इसलिए मैहर के सरलानगर रोड में मकान बना लिया। पति सीमेंट कंपनी में इंजीनियर थे इसलिए शादी के बाद पत्नी को एमपीपीएससी की तैयारी कराने इंदौर भेज दिया। डीएसपी बनने का सपना पूरा करने के लिए वर्षा ने जी तोड़ मेहनत की लेकिन पहले तो प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद जब वो प्रेग्नेंट थी तब तीसरी बार MPPSC की परीक्षा दी। 22 जुलाई 2025 को बेटी का जन्म हुआ और बेटी के जन्म के साथ ही उनका डीएसपी बनने का सपना साकार होने लगा। इंटरव्यू का कॉल आया तो 18 अगस्त को 1 माह की बेटी को गोद में लेकर इंटरव्यू देने पहुंची और हर सवाल का जवाब दिया और अब रिजल्ट में महिला वर्ग में पहली रैंक हासिल की है।