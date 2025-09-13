सीएम मोहन यादव का ऑन द स्पॉट एक्शन, बोले- इसे 420 में बंद करो…

सीएम मोहन यादव रतलाम जिले में खराब फसलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे इसी दौरान सनसाना गांव का रहने वाला पूनमचंद्र नाम का युवक उनके पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। सीएम को अपनी फरियाद सुनाते हुए पूनमचंद्र ने बताया कि उसने 2018 में रतलाम के भगवती शोरूम से बोलेरो गाड़ी खरीदी थी। बाद में पता चला गाड़ी पहले ही भी बिक चुकी है और उसका एक्सीडेंट भी हुआ है। इस मामले में पुलिस में प्रकरण तो दर्ज हुआ, लेकिन संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई। पूनमचंद्र की बात सुनकर सीएम मोहन यादव ने तुरंत अपना पेन निकाला और ऑन द स्पॉट फैसला करते हुए गलत करने वाले को 420 में जेल भेजने के निर्देश दिए।