सीएम मोहन यादव का ऑन द स्पॉट एक्शन, बोले- इसे 420 में बंद करो…

cm mohan yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों नायक अवतार में नजर आ रहे हैं। सीएम लगातार बारिश से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं और वहां किसानों व अन्य लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव जब रतलाम जिले में खराब हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे तो एक युवक अपनी फरियाद लेकर उनके पास पहुंचा। सीएम ने न केवल युवक की पूरी बात सुनी बल्कि ऑन द स्पॉट फैसला करते हुए युवक के साथ गलत करने वाले को जेल भेजने के निर्देश भी दिए।
देखें वीडियो-
सीएम मोहन यादव रतलाम जिले में खराब फसलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे इसी दौरान सनसाना गांव का रहने वाला पूनमचंद्र नाम का युवक उनके पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। सीएम को अपनी फरियाद सुनाते हुए पूनमचंद्र ने बताया कि उसने 2018 में रतलाम के भगवती शोरूम से बोलेरो गाड़ी खरीदी थी। बाद में पता चला गाड़ी पहले ही भी बिक चुकी है और उसका एक्सीडेंट भी हुआ है। इस मामले में पुलिस में प्रकरण तो दर्ज हुआ, लेकिन संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई। पूनमचंद्र की बात सुनकर सीएम मोहन यादव ने तुरंत अपना पेन निकाला और ऑन द स्पॉट फैसला करते हुए गलत करने वाले को 420 में जेल भेजने के निर्देश दिए।
सीएम मोहन यादव के द्वारा त्वरित न्याय दिलाए जाने पर फरियाद लेकर आया युवक पूनमचंद्र बेहद खुश नजर आया। वो तुरंत सीएम मोहन यादव का आभार जताने के लिए उनके पैर छूने लगा तभी सीएम ने दरियादिली दिखाई और पूनमचंद्र को पैर छूने से रोकते हुए उसे उठाया और गले लगाया। सीएम मोहन यादव ने पूनमचंद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए ये भी कहा चिंता मत करो। सीएम मोहन यादव के इस ऑन द स्पॉट फैसले का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई सीएम की तारीफ कर रहा है।