सतना

पटरी पर लेटे युवक पर चढ़ गई ट्रेन, फिर भी बच गया, वीडियो में कैद हुआ चमत्कार!

Train Ran Over Man : सतना रेलवे स्टेशन पर आई अयोध्या कैंट एक्सप्रेस के सामने पटरी पर एक युवक लेट गया। जबतक ट्रेन रोकी गई, तबतक वो पटरी पर लेटे युवक के ऊपर आ चुकी थी। फिर भी चमत्कारी ढंग से युवक की जान जाना तो दूर उसे एक खरोंच भी नहीं आई।

सतना

Faiz Mubarak

Aug 21, 2025

Train Ran Over Man
पटरी पर लेटे युवक पर चढ़ गई ट्रेन, फिर भी बच गया (Photo Source- Patrika)

Train Ran Over Man :मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देख प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों की सांसें काफी देर तक थमी की थमी रह गईं। दरअसल, शहर के ही भुजंवा मोहल्ले में रहने वाले युवक दीपक उर्फ युवराज बर्मन प्लेटफार्म पर आ रही अयोध्या कैंट गाड़ी संख्या 222614 के सामने आकर पटरी पर लेट गया। युवक को पटरी पर लेटे और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आते देख वहां मौजूद हर किसी की सांसें थम गईं। प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे कर्मियों की सूचना पर तत्काल ट्रेन को रोका गया, लेकिन जब तक ट्रेन रुकी, तबतक वो युवक पर चढ़ चुकी थी। लेकिन, फिर जो हुआ उसे देख कसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।

पटरी पर लेटे युवक के ईपर ट्रेन चढ़ी देख प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गईं। लेकिन, रेलवे कर्मियों ने जब ट्रेन के नीचे देखा तो युवक जिंदा था। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पटरी से उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इधर, लोगों का कहना है कि, युवक की जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल, रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ऊपर ट्रेन-नीचे युवक, फिर भी बच गई जान

कमाल की बात ये है कि, इस घटना में युवक को किसी तरह की चोट तक नहीं आई है। हालांकि, इस पूरे मामले में ट्रेन सतना स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से रवाना हो सकी। जानकारी ये भी सामने आई है कि, पटरी पर लेटने वाले शख्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पहले भी वो आत्महत्या का प्रयास कर चुका है।

Published on:

21 Aug 2025 01:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / पटरी पर लेटे युवक पर चढ़ गई ट्रेन, फिर भी बच गया, वीडियो में कैद हुआ चमत्कार!

